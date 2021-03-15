夜市買2支玉米「被收262元」！女客嚇壞 內行曝關鍵原因
編輯中心/綜合報導
2021-03-15 11:13:36
民以食為天，因此對於食物的價格大家總會格外關注。就有一名女網友上網抱怨，自己到夜市買到「兩支262元」的天價烤玉米，完整過程也引發眾人譁然。
一名女網友在臉書《爆怨公社》上無奈表示，「是我吃米不知道米價？我不知道現在烤玉米那麽貴，兩支要262元，適用秤斤論兩，一兩要14元，還是只要觀光地區的烤玉米都那麽貴嗎？」完整遭遇曝光後，立刻釣出眾多網友回應「我們台南產地1公斤也才20幾塊，加上人力、其他成本，一支賣131也太扯」、「不意外！我十幾年前吃過一支，飽到現在」、「台灣的觀光地區，都是被某些攤販害慘的」、「別跟錢過意不去，沒錢別再出門花錢」、「很久就不吃烤玉米了...比雞腿便當還貴」、「我買過一隻200的，而且難吃到爆」。更有內行網友無奈表示，「關鍵在於秤斤，才會買到這麼貴的價格，我現在都只買標明價格的」、「我一支才賣50元欸！常被我媽念為什麼要賣這麼便宜」、「其實不算貴的了，我20年前在某林夜市也買過1支90的」、「以前在南部有買過真的慢慢烤、醬料有不一樣，100多塊我接受，但現在很多地方是秤重然後刷「專用醬」去烤，就沒買過了」。（編輯：潘毅）