為何提分手的人要哭？過來人抖出「揪心內幕」：不見得啊

許多情侶剛在一起時感情甜蜜、相處融洽，但隨著時間消逝，會漸漸地面臨到像是個性不合、現實不允許等各種問題，導致最後分手收場，不過，就有一名網友好奇，「為何提分手的人要哭」，貼文一出，也有過來人抖出「揪心內幕」，表示「提分手不見得是不愛了」。

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該名網友在PTT以「為什麼提分手的人要哭」為題發文，表示她近日和朋友在喝酒談心時，朋友問了一個問題，「明明是女生提的分手，為什麼女生要哭」，但這也讓原PO摸不著頭緒，於是在文末發問「有沒有為什麼提分手的人卻哭了的卦」？

貼文一出，網友全吵翻，有些網友認為，「減輕罪惡感」、「假裝難過啊」、「博同情呀，哭了有好處沒壞處」、「假掰阿，裝作不是自己的錯」、「怕被講說是綠茶」、「減輕愧疚」、「朋友本人劈腿提分手也哭啊，真心不懂演哪齣」、「演一下阿，不然被報復」、「如果對方還喜歡你，哭可以博取同情，是個高招」。

▲一名網友好奇「為何提分手的人要哭」，貼文一出，也有不少過來人抖出揪心內幕。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

另外，更有不少過來人曝「揪心內幕」，「感情走不下去的原因有很多，不見得是完全不愛了」、「因為提分手的都是心死的那方，懂？」、「就是因為愛過，做出這樣的決定才特別難過吧」、「自責自己是壞人的感覺」、「當然是有無法解決的問題才提分手吧，不代表完全沒感情，不會捨不得」、「提分手又不一定是不愛了，可能是真的覺得不適合，但還有感情當然會難過呀，畢竟一起經歷了很多」、「真的努力過最後雙方還是沒未來，畢竟真心愛過，所以提的人心也是很痛的，走不下去的原因很多，不見得是不愛了+1」。（編輯：郭佩蓉）