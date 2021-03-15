喜宴遇「高級石斑」卻不吃？理由曝 賓客認了：整個崩潰
編輯中心/綜合報導
2021-03-15 14:00:21
往往我們去參加別人的喜宴時候，都會特別注意桌上會出現什麼好料，如高檔食材的烏魚子或是鮑魚等等，而這些食物一上桌也都會立刻被賓客搜刮，就算沒吃完也會被打包帶走。近日，就有網友分享自己去吃喜宴時，上了一道「清蒸石斑」，但自己都沒有吃，原因曝光後，引發熱議。
原PO在「爆廢1公社」貼文指出「沒有看過吃魚不擠檸檬的？就是我啦！吃喜宴的時候上了一條清蒸石斑，結果旁邊的大叔馬上就把檸檬擠滿整條魚，我是沒很在意，但我也沒吃，後來他就問我為什麼不吃魚，我告訴他因為你擠了檸檬！」「沒想到他不太高興的說『哪有人不擠的？你這種人一定難相處，一定沒有朋友』，此話讓原PO只剩下滿滿的無奈」貼文一出，網友紛紛回應「不擠檸檬完全懂啊....有些婆媽真的假會，自以為整桌很熟就拿起來擠」、「真的，這道只要被擠檸檬我就不吃」、「真的有一堆白X，連問都不問就擠，煩死，愛吃魚我很痛苦」、「真的可以問一下啊，擠了完全不敢吃了」、「看到檸檬一擠下去整個就崩潰，很多白目的婆媽都沒在問」。另外，也有不少網友表示「我老公是不擠的，我都會夾到碗中自己擠自己的」、「憑甚麼幫別人做決定要吃擠檸檬的魚，不會自己擠自己的？」、「還有遇過生魚片就只來了兩碟醬油，然後我同事就直接把芥末全加進去攪拌，完全不理別人能不能吃這麼辣」、「我真的會直接嗆那大叔，所以自私整條擠，沒問旁人就好相處？」（編輯：張嘉哲）