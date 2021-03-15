吃爭鮮吃到火大！她曝「碎裂鮭魚照」　釣店員無奈解釋了

許多台灣人熱愛日本壽司，近年來更有愈來愈多迴轉壽司品牌進駐台灣，讓民眾用餐能有更多不同的選擇，不過就有一名女網友發文抱怨，表示她日前吃爭鮮吃到很火大，曝光了「碎裂鮭魚照」，貼文一出，也釣出店員無奈解釋了。

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該名女網友昨（14）日在社群平台《Dcard》發文，表示她自己是超愛鮭魚的爭鮮擁護者，而她昨天跟往常一樣帶家人去用餐，在中午11點半時，人比平常少一點，「迴轉台上也不見普通的兩貫鮭魚壽司，只有炙燒過的和一堆小菜類型的壽司，所以我跟家人就向服務員點了六盤兩貫的鮭魚壽司，但因為盤數不夠，所以只拿了五盤」。

原PO繼續說道，她拿到以後當場傻住，從照片上來看，鮭魚中間竟然破了一個洞，「五盤裡面有三盤都是這種狀況，很扯，但是還沒完，家人在迴轉台拿了鰻魚壽司，結果也裂開來了，迴轉台上還有一些鮭魚壽司也是這樣」，讓她超級失望，因為自己本身很愛吃爭鮮，「但最近爭鮮情況每況愈下」。

▲女網友PO出讓她很傻眼的「碎裂鮭魚照」。（圖／翻攝自《Dcard》）

▲甚至連鰻魚壽司也裂開。（圖／翻攝自《Dcard》）

不過，也有自稱是爭鮮的員工回應解釋，「爭鮮真的看店家，我男朋友在爭鮮內場，他們很注重每一個衛生環節，每天收班也都很仔細巡過，沒過的店長都會ㄉㄧㄤ他們，希望大家盡量不要以偏概全」、「爭鮮真的很看運氣，有時候來的魚形狀就不好看，所以容易裂開，我們整個綁的很心累，但是也是有品質好的時候，就可以綁的很好看！」、「其實也很看師傅切魚的技術啦，或者是看到這樣的根本就不該出餐，在職pt路過」、「其實…上面說爭鮮的鮭魚爛的，你們知道台灣的迴轉壽司鮭魚大部分都是跟爭鮮進貨的嗎？（本人做過爭鮮），應該要罵的是切魚的師傅技術差吧？ 跟鮭魚當天的狀況」。（編輯：郭佩蓉）