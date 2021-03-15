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公務員初考搶破頭！他驚「待30年」才年薪百萬　網揭優勢

編輯中心/綜合報導

2021-03-15 16:34:27

▲一名男網友認為，其實「公務員也沒有想像中的好」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲有網友疑惑，若考上公務員，要「待上30年」才有機會達到年薪百萬，為何還是一堆人爭相考取？（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
公務員的工作性質穩定，在台灣有著「鐵飯碗」的美譽。不過就有網友疑惑，若經由初考當上公務員，要「待上30年」才有機會達到年薪百萬，為何還是一堆人爭相考取？問題也掀起廣泛討論。
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一名網友在PTT上發文提到，「公務員初考進去月薪實領只有28K左右，跟警衛差不多的薪水；若以發展性來看，要到能升等考約14年，這時候的薪水約47K，才等同高考人員的薪水，然後升等到薦任六開始，保底就是經過13年，到薦任七頂薪水63K」。
▲大多數網友認為，公務員的穩定性與退休保障，是私人企業無法比擬的。（圖／翻攝PTT）
▲大多數網友認為，公務員的穩定性與退休保障，是私人企業無法比擬的。（圖／翻攝PTT）
照這樣的進度算下來，原PO也指出「起碼要花30年的時間，才有機會達到年薪百萬。等於23歲考上，需53歲達到年薪百萬，也剩下10年就要退休了」，並開始疑惑「初考錄取率3~4%而已，看下來也是很普通的工作，為什麼這麼多人考？」
討論文曝光後，立刻有不少網友感慨回應「私人幹15年才3萬有遇過嗎？公保至少還有月退」、「五點準時下班就可以打趴一票公司了」、「因為除了台北外的私人企業，很多也開28K」、「穩定性、退休俸，工時正常，怎麼看都比外面企業好多了」、「外面要升官加薪要會巴結慣老闆，公務員時間到就升職」。（編輯：潘毅）
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