相親30次都失敗！「消費明細」曝光 網揪亮點：不意外啦
編輯中心/綜合報導
2021-03-15 17:48:47
許多現代人忙於工作，少了機會認識異性，隨著年齡逐漸增加，長輩也會著急地安排相親。對此，就有名男子就分享「相親30次都失敗」的心得，強調自己每次都自掏腰包幫女孩付錢。並PO出消費明細，沒想到網友一看就發現亮點，直呼「難怪交不到女友」。
據《錢江晚報》報導，大陸一名29歲的男子小沈（化名）從三年前開始參加父母安排的相親活動，由於他家鄉的相親習俗非常複雜，所以長年在外地工作的小沈，只要有空就要回家配合父母，總共參加了30次以上的相親，卻仍然找不到心儀的對象。小沈指出，並不是自己太挑剔，只是因為他工作忙碌，而父母對於很多事都有意見，所以錯過許多女孩，他也透露「只要是相親看對眼的對象，都會約出來喝咖啡，家裡附近的星巴克幾乎都去遍了，估計連店員都認識我了」。小沈接著秀出自己在星巴克消費的帳單，從最便宜的25元（約新台幣108元）到最貴的61元（約新台幣317元），他每次都會主動付帳，而會選在星巴克的原因是「空間開放，兩個人相處起來比較不尷尬，地點也好找」，但三年來卻依舊單身，這也讓小沈相當無奈。網友們看完都認為，小沈這樣的約會方式，難怪交不到女友，「都去星巴克相親，失敗30次真的不意外」、「每次都吃的這麼便宜，能成功就怪了」、「60（元）？我第一次見面就帶去吃龍蝦，1000多（元）我說什麼了嗎」、「不如把30幾次的星巴克都省下來」、「點杯咖啡坐著也很尷尬，跟內向一點的女生也沒辦法聊什麼，不如多吃幾次飯」。（編輯：許智超）