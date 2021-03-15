衛環委員會考察藻礁 環團：大潭海象差不能當接收站
記者吳承翰／台北報導
2021-03-15 17:13:40｜2021-03-15 17:14:00
立法院衛環委員會今（15）日赴桃園大潭藻礁進行考察，讓政府官員和環團面對面溝通，經濟部、營建署、環保署都強調第三天然氣接收站開發都避開有一級保育類柴山多杯孔珊瑚的藻礁，也指出未來核二1、2號機陸續退役後，將短超過200億度電，缺口會由大潭7、8、9號機補上。公投領銜人潘忠政則痛批，過去大潭藻礁都被評為北部天然氣接收站最差的選項，近年搖身一變成為「唯一選項」，當中大有問題。
潘忠政表示大潭天然氣接收站的環評，從1994年中油就認為該區海象不佳，不是個當接收站的好地點，到了2003年也是如此。而在2018年7月的環評中，專案小組也認為興建接收站，站體會影響海流，造成物理、化學上的變化，足以衝擊當地生態，退回該案，未料同年8月底在時任行政院長賴清德的公開宣示下，環評案大逆轉，一路過關。蠻野心足生態協會律師蔡雅瀅指出，觀塘在台灣海峽中是相對狹窄的地方，風速很大，去年中油的船隻兩度在這邊擱淺，在6、7、8月間，一度因為風浪太大，到台北港避風，她質疑「一天到晚躲在台北港，怎麼會蓋在這個地方？」針對網路指控護藻礁就是支持核四，蔡雅瀅表示在他們提出的公投主文中就表達「反對核四、不反對三接但反對地點」的立場，蔡表示，天然氣對台灣來說是過渡性能源，建廠後用沒幾年就會閒置，這樣的暫時性調節的廠房，蓋在別處可以，但絕對不能破壞千年藻礁。ㄌ蔡雅瀅進一步指控，在他們和台電多次的公聽會中，台電都表示三接提供的發電量，大約占台灣備轉容量的2.4%，這個數字直到去年12月25日，民眾黨立委蔡壁如召開的公聽會中，台電仍維持此數字，未料到今年2月底，公投連署往上衝之後，台電改口稱三接發電占備轉容量的6%，她質疑「是不是有過度誇大？」經濟部代表強調，目前施工的地點是18年前填海造陸的地方，他們用來做天然氣儲槽，大家關心的藻礁則在儲槽旁邊，並未被納入填海造陸的範圍內，經濟部強調沒有去動到潮間帶的藻礁，藻礁都依照目前的現況保留，至於大家擔心新建物會影響海流改變生態，經濟部說防波堤可以開啟讓水體交換，就不會影響藻礁。