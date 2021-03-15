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搭火車補眠突驚醒！女「偷瞄一眼」崩潰　網愣：遇到魔王

編輯中心/綜合報導

2021-03-15 17:44:36

台鐵、火車、自強號
▲一名女大生搭乘火車時坐在靠走道的位置，她本想在路途中小睡一會，沒想到卻遇到大魔王乘客，讓她無奈直喊「很不舒服！」（示意圖／NOWnews資料照片）
台灣大眾運輸工具發展日益完善，其中台鐵是不少上班族、學生通勤時的移動選擇之一。不過，就有一名女網友指出，某天搭乘火車時本想在路途中睡一會兒，沒想到卻遇到大魔王乘客，讓她無奈直喊「很不舒服！」
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原PO於《Dcard》上發文，表示14日搭乘火車，自己買了靠走道的位子，當天打算休息一下所以閉眼睡了一會，然而睡到一半她卻突然感覺頭被人碰到，於是立馬睜開眼睛。
這時她一瞥眼才發現，一名阿嬤因沒有位置可坐，便直接坐在原PO座位兩旁的扶手上，「這就算了，然後她的腳一直跟我的腳貼合⋯⋯我整個失去位置的1/4的位置（大概就像右前方的位置沒了），滑手機需要縮在左後方，整個坐的很不舒服，然後被吵醒也就沒有睡了⋯⋯」。
▲原PO遇到一名阿嬤直接坐在扶手上。（圖／翻攝Dcard）
▲原PO遇到一名阿嬤直接坐在扶手上。（圖／翻攝Dcard）
雖然阿嬤坐了一小段時間就離開，但緊接著卻換另名阿嬤將兩手撐在前後的椅子，「一個是我前面乘客，一個是我的椅子上，整體感受是右邊有點擠，然後頭被碰到有點不舒服，不過好險阿嬤這個動作沒有維持太久。」
連續遇到這樣的事，也讓原PO無奈直呼「今天坐火車的體驗好差，雖然以往也會遇到手放在座位上，都還能接受，不過今天是遇到坐在手把上的，不知道說什麼⋯⋯」，文末她也好奇詢問「不知道大家對坐在手把上有什麼看法呢？遇到這種情況應該怎麼回應比較好？但假日不免避諱的就是人真的很多」。
▲原PO還遇到另名阿嬤將兩手放在前面乘客和自己的椅子上。（圖／翻攝Dcard）
▲原PO還遇到另名阿嬤將兩手放在前面乘客和自己的椅子上。（圖／翻攝Dcard）
貼文一曝光，就引來不少網友傻眼留言，「第一個坐手把真的不行，但第二個如果車上人多的話我可以接受」、「是我就毫不客氣說出來，服務業做久不怕這種人」、「跟阿嬤說不能這樣坐，不然她有機會出現在網路上」、「請他不要坐在手把上，有一次也是一直想坐上來，直接口氣不好對他說，他就知道不能這樣了，這種人都是不用跟他客氣，不然他就騎到你頭上」、「哇哩你遇到大魔王了」、「這種情況就直接出聲吧 不然很對不起自己！」
此外，有許多乘客也紛紛推薦以後可改選「靠窗位置」，便能盡量避免遇到這種情形，直言「這就是為什麼我不在連假時坐靠走道的原因」、「靠窗位置比較好哈哈」、「所以我訂火車票都指定靠窗，沒水準的太多了」、「選靠窗真的舒服很多！」、「坐靠走道有時候會被後背包打到臉」。（編輯：陳雅雲）
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