房市／楠梓房價多親民？4成買方年薪60萬以內
財經中心/綜合報導
2021-03-16 08:00:00
高雄楠梓以相對親民房價，被視為「首購熱區」，近年房市交易熱絡；而根據金融聯徵中心資料，去(109)年全年楠梓有將近4成買的房貸申貸者，年收入在60萬以內，尤其以落在40至60萬級距者最多。在地房仲以楠梓高大特區為例，3房總價約800萬，以一般貸款條件來看，每月房貸2萬初，小資家庭較能負擔。
金融聯徵中心統計楠梓區房貸申貸資料，去年全年共有2321件，其中，年收入在0至60萬的申貸共有955件，也就是占整體4成。進一步以20萬為一個級距，又以年收40至60萬的申貸者占比最高。信義房屋楠梓店店長侯鐵漢表示，以高大特區目前3房含車位總價約800萬來計算，在貸款8成、利率1.43%、貸款年限30年等條件下，自備款約160萬，每月房貸負擔約是2.1萬；若年薪是60萬，相當於月薪5萬元，每月房貸支出能控制在不超過月薪一半。而若是2房含車位物件，總價更親民，約落在550萬上下，房貸負擔又能更輕。侯鐵漢指出，楠梓近2年來因土地交易屢創高價，加上整體大環境走勢帶動，房價有明顯漲幅，2年前單價約15至17萬，以去年行情來看，約已漲至17至19萬。不過，由於仍相對市區親民，屋齡也較新，對小資、首購族仍有吸引力。楠梓親民房價是最大優勢，侯鐵漢更進一步觀察到，高大特區目前約有10多個建案，提供足夠的供給量，其中，2、3房物件最為搶手，4房相對去化速度較慢，這也符合楠梓主力買方多是小資、首購族群的預算考量與空間使用需求。侯鐵漢也表示，由於房價親民、供給量穩定，近年楠梓人口穩定成長；此外，橋頭科學園區正在規劃推動中，勢必帶動就業人口移入，而相較於橋頭的地理位置、生活機能，楠梓距離高雄市區更近，機能更完善，也是吸引購屋族的另一誘因。