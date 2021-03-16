房市／改裝多間套房前 需獲樓下同意才得施工
財經中心/綜合報導
2021-03-16 08:30:00
部分民眾將「買房收租」作為投資置產的方式之一，不過要注意的是，雙北市均有規範，若要將合法房屋改裝成多間套房，不僅要向政府主管機關申請室內裝修許可，還必須檢附「直下層住戶同意書」。結構技師指出，這項規範是基於建築結構安全及室內防水等考量，也是提醒樓上、樓下屋主都應對裝修工程格外謹慎注意，以免損及整棟建物的安全性。
近日有新聞報導，新北市有屋主疑以「家人需求」為由，希望樓下住戶簽署「直下層住戶同意書」，好讓房屋能多增加浴廁隔間；未料，事後樓下住戶卻指控，其實該屋主是租賃業者，增加浴廁隔間並非為了長輩居住方便，而是要將建物改成分租套房，恐讓出入人口變複雜之外，更擔憂恐危害建築結構。依《建築物室內裝修管理辦法》，6樓以上集合式住宅，凡施作天花板、內部牆面、隔間牆更動等，都要向所在地主管機關申請許可證，5樓以下公寓若要隔成套房或雅房出租，只要增加2間居室或1間浴廁，也要申請許可。除這道規範外，目前雙北市還額外要求，若要將合法房屋改裝成多間套房，還要取得「直下層住戶同意書」，若擅自裝修，可開罰建物所有權人、使用人或裝修業者6至30萬元罰鍰。之所以希望取得官方許可外，還要直下層住戶同意，結構技師、建築安全履歷協會理事長戴雲發說明，這項措施有兩個用意。其一，若隔間變多，牆面勢必會變多，如此一來就需考慮原本建物結構能否承受新增重量；舉例來說，以一棟新建大樓而言，磚牆與輕隔間的重量差異，「每平方公尺就可能差100公斤」。因此，若要增加隔間牆，不妨選用等級較高、也有隔音效果的輕隔間，使整棟建物不會有抗震力不足的疑慮，對直下層的載重能力負擔也較小。其二，則是考量防水。戴雲發指出，一般房子住久了，都可能需重新施作防水與水電管線等工程，更何況是新增多間浴廁，或是移動浴廁位置等工程，更應格外注重防水、管線等。而透過取得官方許可與樓下住戶同意書，有督促雙方對工程更加重視、督促的功能，也是確保居住安全。