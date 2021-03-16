房市／安新建經獲「健康職場認證」 員工福祉再躍進
財經中心/綜合報導
2021-03-16 12:30:00
安新建經因視同仁健康為資產，獲衛生福利部國民健康署主辦的109年「健康職場認證」，此次獲得認證的名單，還有全聯、王品、中油、台灣松下、華南銀行、太平洋崇光等指標企業，顯見重視並積極推動員工的身心健康，已是各企業的關注焦點。
此次獲獎的一個亮點，是安新建經的優良傳統「路跑活動」，從2015年公司創辦以來，每年都會邀請員工參與。安新建經行政服務部經理黃小瑋指出，路跑時間通常選在每年的第四季，而公司會從6月份左右，就開始透過email及全體員工固定集會時，提醒眾人有這項活動，讓大家有充裕的時間鍛鍊體能做好準備。在挑選路跑舉辦單位時，除了會以具有公益性質者為主，還會特意選擇主題式路跑，例如聖誕節路跑活動等等，增加活動的趣味、也提高參與度；為了鼓勵大家積極報名，安新不僅全額支付員工的報名費用，甚至還招待眷屬參加。更另外再提撥獎金、規劃不同的獎項別，包括「全程參與獎」、「個人榮譽獎」、「趣味獎」等，誠意滿滿，也讓這兩年的參與率都突破九成。除此之外，安新建經全力支持產後同仁母乳哺育之路，除內部公文規章明文條列每日合宜哺乳時間外，並提供舒適的哺乳環境，哺乳室內備有冰箱、消毒鍋、置物櫃等設備，一應俱全；每時段可供4名同仁做使用，透過這個機會還可彼此交流分享媽媽經，安新建經多位內部同仁分享，因為有方便舒適的哺乳空間、友善的哺乳環境，母乳哺育之路才能走得更長久、順利。如今職場上對於女性上班族生育的態度，並不算友善，這也導致了少子化的態勢愈來愈嚴重，黃小瑋強調，無論是哺集乳，或是請產假、育嬰留停假等等，在安新建經都不是問題，畢竟「人才」的定義，不只包含專業上的知識與能力，還包含健康的身心。安新建經在推動、提升員工的身心健康時，採取通盤的規劃、細膩的作法，讓這些良好理念不至於淪為口號，而是真的能落地實施，也讓同仁感受到公司珍視人才的心意。