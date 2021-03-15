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爽打電動忘記情人節！她怒「封印」男友電腦　眾一看秒跪

編輯中心/綜合報導

2021-03-15 19:12:11

▲有網友忘記昨天是情人節，在家打了一整天的電動，下場超慘烈。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
▲有網友忘記昨天是情人節，在家打了一整天的電動，下場超慘烈。（示意圖／翻攝自《爆廢1公社》及《pexels》 ）
昨（14）日是一年一度的白色情人節，有許多情侶都為此慶祝。不過，就有網友分享，自己男性好友不小心忘記昨天是情人節，在家打了一整天的電動，於是他女友竟用一招「封印」電腦，貼文一出，也讓不少網友直呼「聞到憤怒的味道了」
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原PO在《爆怨1公社》貼出一張照片，只見一張被衛生棉「封印」的電腦桌，無論是電腦桌的螢幕、印表機或椅子都被貼滿，一共是11片衛生棉，螢幕上甚至還貼了一片面膜，而桌面上全是衛生棉的包裝袋。
原PO接著說明，這名男性友人不但忘記白色情人節，在家打了一整天的電動，還把女友晾在一旁，最後女友真的受不了，才導致他的電腦桌變成這種慘狀，這也讓原PO感到相當傻眼。
▲女友一怒之下，直接拿11片衛生棉貼滿電腦桌。（圖／翻攝自《爆廢1公社》
▲女友一怒之下，直接拿11片衛生棉貼滿電腦桌。（圖／翻攝自《爆廢1公社》 ）
許多網友看完也相當驚訝，「哎唷，很貴的教訓」、「抗議無罪但很浪費」、「聞到憤怒的味道了」、「這好浪費欸，應該用過再貼啊」、「這種直接放生就好，衛生棉也不浪費，省起來，下一個會更好」、「把插頭全收起來就好了」、「笑死，還好不是用過的」、「我覺得男生應該會被嚇跑吧」。
另外，也有人分享悲慘的經驗，「我某位友人情人節忘記準備，也是電腦玩個沒完，女友不吵不鬧，只是在他上班時完美拆卸了他的電腦，而且顯卡整張不見」、「我老公最寶貝他的車，我也是這樣，貼滿他的車子，雨刷還掛保險套」。（編輯：許智超）
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