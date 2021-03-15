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全聯結帳喊1句！下秒「店內廣播」全場跪了：第一次聽到

編輯中心/綜合報導

2021-03-15 20:03:52｜2021-03-15 20:10:21

▲全聯福利中心是許多人愛逛的超市之一。（圖／全聯福利中心提供）
▲一名網友到全聯購買鳳梨結帳後，拜託店員幫忙代削水果，結果店內的全新廣播，就讓人震驚直呼「大開眼界！」（示意圖／全聯福利中心提供）
知名超市「全聯福利中心」由於琳瑯滿目的商品，以及價格優惠的特點，吸引相當多民眾前往消費。就有一名網友指出，某天到全聯購買鳳梨結帳後，拜託店員幫忙代削水果，結果店內的全新廣播，就讓人震驚直喊「大開眼界！」
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原PO於臉書社團《爆廢1公社》上發文，表示「終於....收銀台不再廣播：請支援收銀！」隨後他指出當你在全聯買了鳳梨後，就可以請店員幫忙削皮，「收銀員就會跑到旁邊按廣播鍵：請支援削鳳梨！！！」文末原PO也搞笑直呼「如果找了一群朋友...各買一顆！分開結帳！她會廣播很多次嗎？」
▲原PO到全聯買鳳梨，結完帳後請店員幫忙代削水果。（圖／翻攝爆廢1公社臉書）
▲原PO到全聯買鳳梨，結完帳後請店員幫忙代削水果。（圖／翻攝爆廢1公社臉書）
貼文一曝光，就引來許多網友留言，「全聯收銀員，需要削鳳梨啊？大開眼界！」、「別欺負收銀員啦～這樣很可憐⋯」、「什麼全聯可以削鳳梨，第一次聽到」、「我為此而來！」、「這麼狂，還有代削鳳梨喔 」、「你就等員工削完了然後歸位整理貨或回收銀..下一位再去買...他就會再廣播...」、「不要玩店員」。
據《三立新聞網》報導，先前全聯針對該服務就曾說明，為了提供便民服務，持續推廣吃對時、多吃水果的理念，門市會視各店人力協助顧客削鳳梨，讓民眾更加方便好食用。（編輯：陳雅雲）
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