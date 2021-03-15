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女友訊息回不完！他偷看「1幕」崩潰了　全場苦勸快分手

編輯中心/綜合報導

2021-03-15 21:33:11

▲有網友發現女友上網找包養，讓他相當崩潰。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／翻攝自《pexels》 ）
▲有網友發現女友上網找包養，讓他相當崩潰。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／翻攝自《pexels》 ）
許多人認為情侶穩定交往後，不僅能培養感情，一起生活以外，也能將對方私底下不為人知的一面全部摸透。近日，就有網友透露，每個月都會給女友2至3萬元生活費，最近卻發現女友在包養網站上找「乾爹」，讓他內心十分糾結，貼文一出，也引起網友熱烈討論。
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原PO在《Dcard》表示，跟女友在一起一陣子了，兩人的互動也跟正常情侶一樣，每個月還會給她2至3萬元生活費，但從某天開始女友卻有回不完的訊息，問她怎麼了也都說沒事，好奇的原PO只好偷看女友的手機，這時才發現，女友竟在「包養網站」找男生包養。
▲原PO發現女友找包養後，猶豫是否要跟對方攤牌。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
▲原PO發現女友找包養後，猶豫是否要跟對方攤牌。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
雖然女友還在洽談階段，自己也沒有當面詢問，但原PO看完都心碎了，「寧願女友找其他男生交往，而非隨便在網路上找個中年大叔被包養」，他也透露，目前不曉得應該要跟女友談談，還是把對方的偏差行為告訴她的家人，「我是不是該這樣做呢？心裡真的好痛苦好難過，每天還要當沒事一樣相處一起我真的受不了」。
許多網友看完也紛紛給出建議，「這真的要溝通，問看看她的心態是什麼」、「先跟你女友攤牌，看是為了什麼原因她才想要被包養，萬一你真的沒辦法接受再來談分手」、「放她走吧你不是什麼聖人能去改變誰」、「勸你分手吧，一陷下去就回不來了」、「遠離吧，我前任也是這樣」、「過來人的經驗會建議你果斷放手」。（編輯：許智超）
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