飯店床放「2顆枕頭」男超困惑！前房務員爆內幕：不要碰
編輯中心/綜合報導
2021-03-15 21:45:02
不少人出門旅遊或工作時，會選擇到民宿、摩鐵、飯店等地住宿。不過，就有一名網友指出，某天入住一間飯店時，發現床上放了兩顆大型褐色枕頭，讓他開始好奇背後用途。然而，就有曾擔任過房務員的內行人急勸直喊「不要用！」
原PO於《Dcard》上發文，表示自己一入住飯店後，就發現床上擺放了兩顆褐色枕頭，這就讓他好奇發問「兩大顆剛好一個床位，一個人睡還可以丟旁邊 ，兩個人睡的話就要放地上了⋯看起來也不像抱枕，還是是拿來靠在背後看電視的？」。問題一曝光，就引來許多網友猜測用途，「躺下來墊在腰？」、「靠腰、靠背、靠腳都行」、「他是讓你墊在腳上的，扁的枕頭是躺頭的，這樣睡睡眠品質會比較好，大家都把大枕頭拿來當枕頭」、「那個是沙發上的靠枕啦！床上只會有白色枕頭，硬枕+軟枕」、「基本上房務人員整房都會放到沙發上～那個是給客人看電視靠著用的」。不過，就有網友急勸千萬別碰，表示「通常旅館靠枕的枕套都是比較不常換的吧，女生自己皮膚注意」、「這種裝飾枕頭盡量不要拿來睡，因為都又髒又臭才會洗，大飯店也是一樣的，五星級不一定都最乾淨」、「沙發上的枕套不會像床上的一樣常換洗，床上的是天天都會更換，一退房就會整房， 沙發上則是髒了有異味才會換洗」。甚至有曾擔任過房務員的網友爆料，「才剛離職的房務員認真表示：不要碰，它很髒！本人在五星級飯店工作的，這種抱枕即使客人沒丟，我們整房也是丟地上，而且都沒在洗的，除非真的臭掉或髒掉，有時候房間有異味，我們也會噴芳香劑在抱枕上，這樣香味會比較持久一些…」、「床上放的枕頭叫做裝飾枕，有的放一顆有的放兩顆，最好都不要使用，那個都沒在洗的，除非有沾到血或髒污很嚴重才會把套子拔下來洗，還有不管是幾星級旅館有些都會有裝飾枕啦，來自曾經的五星級房務員解說」。（編輯：陳雅雲）