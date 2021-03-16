NOW早報／飯店床放「2顆枕頭」男超困惑！前房務員爆內幕
編輯中心/綜合報導
2021-03-16 06:20:30
飯店床放「2顆枕頭」男超困惑！前房務員爆內幕：不要碰
不少人出門旅遊或工作時，會選擇到民宿、摩鐵、飯店等地住宿。不過，就有一名網友指出，某天入住一間飯店時，發現床上放了兩顆大型褐色枕頭，讓他開始好奇背後用途。然而，就有曾擔任過房務員的內行人急勸直喊「不要用！」就有網友急勸千萬別碰，表示「通常旅館靠枕的枕套都是比較不常換的吧，女生自己皮膚注意」、「這種裝飾枕頭盡量不要拿來睡，因為都又髒又臭才會洗，大飯店也是一樣的，五星級不一定都最乾淨」、「沙發上的枕套不會像床上的一樣常換洗，床上的是天天都會更換，一退房就會整房， 沙發上則是髒了有異味才會換洗」。今日天氣／日夜溫差大 西半部及金馬注意局部霧今（16）日天氣和昨天類似，大多為晴朗穩定的天氣，僅有東部、東南部有零星短暫雨；氣溫方面，西半部因為太陽輻射明顯，大多比昨天略高一些，高溫在28至30度上下，南部近山區溫度會再高1到2度左右，東半部中午左右高溫約25至27度，入夜後最低溫，大多落在16至19度之間，西半部日夜溫差大，早出晚歸的朋友請多增添衣物，避免著涼此外，隨著天氣回暖，出現霧的機率也逐漸提高，臺灣西半部及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，駕駛朋友可收聽廣播，留意CMS即時資訊，注意行車安全。P聯盟／時代的眼淚！田壘宣布退役 歷年精華影片曝光從達欣工程再到大陸CBA，甚至一度到美國參加沙加緬度國王隊試訓，他曾經是最接近NBA的台灣球員，台新夢想家田壘，在昨（15）日宣布今年打完就會正式退役。回顧田壘過去在SBL的戰場，跟台啤的「藍綠對決」，以及「聖誕大戰」總是吸引不少球迷到場觀戰。而他更曾只穿內褲參加扣籃大賽，拿下冠軍，這些歷史經典鏡頭，都存在球迷心中。另外，他在夢想家也曾隨隊征戰越南、大陸、澳門、馬來西亞、菲律賓等地，對球隊來說就是「老大哥」。奧斯卡入圍名單！黑豹爭影帝 南韓奶奶尹汝貞參戰搶女配第93屆奧斯卡金像獎頒獎典禮因疫情關係，從2月28日延期至4月25日，屆時在加州洛杉磯好萊塢的杜比劇院舉行，昨（15）日晚間公布入圍名單，已故的「黑豹」查德威克鮑斯曼，以《藍調天后》角逐奧斯卡影帝，出演《夢想之地》的南韓實力派演員尹汝貞，首度入圍最佳女配角。《夢想之地》去年開始開獎不斷，更榮獲本屆金球獎「最佳外語片」，網友紛紛認為該作與奧斯卡的距離「更近了」，被看好的《夢想之地》不負眾望，除了入圍最佳影片、最佳導演，最佳男主角，南韓女星尹汝貞也首度參戰奧斯卡，爭奪最佳女配角。滷味攤夾5物花160元！老饕秒指「高價關鍵」：雷到歪頭台灣滷味店林立，不少街道、夜市中都能看見滷味店攤販，其食材多樣且十分入味，不論是當正餐或是宵夜，都是許多人喜愛的食物。不過，就有網友指出，自己在台北捷運某站的滷味攤消費，沒想到才夾5樣食材就花了160元！對此，就引來內行人抓出高價關鍵。（編輯：王柏文）