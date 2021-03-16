到職前一天被說不用來！「暗黑原因」引眾怒：實在太惡劣
編輯中心/綜合報導
2021-03-16 00:15:45
不少公司在徵才時，除了會根據求職者的能力、條件去做篩選外，面試時所展現的態度也是抉擇重要關鍵。對此，就有網友抱怨，已經跟老闆談好下週一去上班，結果卻在前一天告知「不用來了」，這讓她相當傻眼，原因曝光後，網友們也直呼「太惡劣了吧！」
原PO在《Dcard》表示，要面試的公司老闆在某週五打電話來，老闆當下覺得原PO有工作經驗，而且也符合這個位子，於是就約了禮拜天用電話詳談，等到禮拜一正式進公司面談時，「老闆直接問我最快何時可以上班，並直接介紹我是下週的的新同事，也告知下週上班需要的資料」。沒想到的是，到職的前一天卻突然收到老闆的訊息，「有找到更適合的人選，請我週一不需要來跟報到」，由於她在應徵時，已經有一份工作了，而她也告訴老闆「如果你這邊確定的話，我才會跟原本的公司談離職」，結果兩邊的工作都沒了，這讓原PO瞬間崩潰。許多網友看完也相當氣憤，「也太過分了吧，當時應該要跟他要一份入職通知比較保險」、「這種公司不去也罷」、「太惡劣了吧！沒有什麼辦法申訴嗎」、「確實不去也罷，下次面試時，記得多談一些東西來保障自己的權益」、「這種公司還好沒進，真的有夠惡劣」、「太誇張了吧，根本耍人吧」。（編輯：許智超）