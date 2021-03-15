以保護為名踩藻礁是什麼意思？潘忠政：意思大了！
記者李春台/桃園報導
2021-03-15 23:45:07
立法院社福及環衛委員會今（15）日組團赴中油觀塘工業區針對第三天然氣接收站對大談藻礁生態影響進行現地會勘及考察。同行參與現勘的民進黨立委鄭運鵬則在行程結束後，稍晚在臉書貼文表示，「今天國民黨衛環召委在大潭現地勘查藻礁，我無法理解以保護為名，踩進去礁岸是什麼意思？」貼文一出也引來藻礁公投領銜人潘忠政貼出一張當年蔡英文蹲在藻礁區的照片回應表示，「意思大了！」
立院考察團先在會議室聽取各單位簡報並進行意見交流，之後在傍晚6時左右進入大談藻礁區進行現地勘查。考察團及媒體踏上大潭藻礁區進行現地勘查，同行的鄭運鵬在現場拍下考察團及媒體大批人員進入藻礁區並踩在藻礁上，臉書上貼文痛批，「我無法理解以保護為名，踩進去礁岸是什麼意思？」潘忠政隨後貼出蔡英文當年到藻礁區的照片回應，「意思大了！」 潘忠政說，「住海邊的先民自古以來就踩著藻礁彼此依存。」當藻礁懸命在政府奪命的開發案，動輒數百公頃的礁體要被鏟挖活埋。理性的公民引導著想要了解她的民眾踏上藻礁，認識藻礁。潘還引述珍古德博士所說： 「唯有了解才會關心，唯有關心才會行動， 唯有行動，生命才有希望。」的旨意。鄭運鵬貼文也引發網友兩面論戰，有人酸，「你很愛藻礁那你就支持護藻礁吧！同黨同事也都站在上面帶什麼風向？」還有人貼出同黨立委蘇巧慧也在現場的照片指出，「打臉總是來的又急又快，還好蘇貞昌的基因強大，我只認識她。」 「這種和藻礁輕柔的、善意的互動，我們認為意義非凡。」，潘忠政對今天立委與官員進到藻礁區近距離接觸表示，「倒是對要破壞藻礁數百公頃，未來可能造成此處藻礁生態系崩毀的開發案未置一詞；卻對急於一睹廬山真面目，期待認識她、守護她的民眾報以譏嘲。」潘忠政說，「這邏輯我是不懂。」