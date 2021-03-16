哪款零食小時候最夯？答案一面倒揭1童年回憶：沒有第二
編輯中心/綜合報導
2021-03-16 07:09:19
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這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「小時候吃到什麼零食，會覺得很了不起？」的文章表示，「小時候窮、沒錢，吃零食的機會不多，選擇也很少」，原PO更直言「小孩子沒零用錢，要吃什麼零食，支配權通常都在大人身上，吃到可口奶滋，是有葡萄乾的，瞬間覺得超級幸福，泡奶粉，有機會喝到果汁奶粉口味，頓時感到尊爵不凡」，最後原PO也疑惑「小時候吃到什麼零食，會覺得很了不起，覺得很幸福？」此篇文章一發出之後，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。網友們答案紛紛一面倒認為是「乖乖桶」，「當然是帶乖乖桶去學校」、「小學時生日都帶乖乖桶啊」、「帶乖乖桶去學校吃給同學看」、「乖乖桶啊，尤其那種生日帶乖乖桶分送的，我心裡超不平衡」、「生日帶乖乖桶阿，尊爵不凡」、「乖乖桶，沒有之一」、「乖乖桶，沒有第二」。（編輯：王柏文）
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