連拿5年員工楷模卻想離職？銀行女苦吐心路歷程：沒人懂
編輯中心/綜合報導
2021-03-16 07:47:25
金融業的福利比起其他工作或許是好上很多，為了得到這個的工作機會，許多人都擠破了頭。但近日卻有一位女網友在網路上分享自己從事銀行業5年的心得，更吐露了在工作上面臨的壓力及困境，直言「沒有人懂」，引起熱議。
這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「為什麼大家都要否定我的離職」的文章表示，「我是一位OP人員，在銀行上班，工作約六年的時間，從台幣到外匯到服務台開戶、數位業務等。在公司成績還算不錯，近一年考績拿5還拿了員工楷模，不得不說努力一年拿到的年薪真的不錯」，但原PO卻話鋒一轉直言「但在其中也犧牲了很多生理及心理的健康，又經歷至親的離世...那種內心的痛跟工作的壓力像石頭般沉沉的重壓在我胸口，現在常常要回診跟心理諮商」。也因為這樣讓原PO對人生有了不同的想法，她認為「人生只有一次，為什麼要虐待自己待在覺得很痛苦的工作裡」，因此便決定離職，但此舉卻遭到家族中其他大人的反對，各種理由紛紛出籠「在一個大企業工作很棒很穩定，為什麼要離職？」、「領那麼多還離職？」、「做好好的幹嘛離職？」這讓原PO瞬間心灰意冷，直言「為什麼要這樣子管我，到底是我的人生還是你們的人生，我知道他們都是出於關心為我好，一直這樣疲勞轟炸讓我真的很痛苦又心累，根本沒人懂我」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。網友們紛紛留言表示鼓勵「工作一定要選開心的，我原本有一份年薪500萬的工作我沒去，現在這份雖然只有350萬，但至少幹的開心」、「人生是妳自己的，在職場的也是妳本人，旁人根本不了解。工作真的要自己喜歡很重要欸，不然上班很痛苦的，支持你離職走自己想選的路」、「親戚愛講就給他們講，試著不要太在意，自己知道自己要什麼才是最重要的，自己的人生自己決定」、「人生是自己的，如果不開心就跳脫現在的環境，雖然到了新環境也不見得是妳要的，但如果沒有勇氣去嘗試改變，永遠不會開心」。（編輯：王柏文）