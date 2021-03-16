超商大夜班遇女客「衝倉庫上廁所」 內行揭真相：要小心
編輯中心/綜合報導
2021-03-16 10:50:02
台灣的超商店員除了基本例行工作外，還有許多其他業務、像是繳帳單、網購代收等等，可說是必須十八般武藝樣樣精通才能勝任。而若是輪值大夜班，有時甚至還會遇到奇怪的客人，也很考驗店員的應變力。就有位值大夜班的網友透露，遇到客人「直衝倉庫上廁所」，讓他覺得很奇怪。其他網友也覺得不單純，紛紛提醒原PO要小心。
該網友在臉書社團《爆怨公社》發文，透露自己正在上貨時，突然有人衝進櫃檯使用旁邊的洗手台，由於櫃檯內有許多私人物品，原PO趕緊提醒「下次要使用時可以先跟我們說會比較好」，結果對方一語不發就走掉了，讓原PO好傻眼。後來原PO在外面拖地時，又遇到一對奇怪的客人。男生一直纏著原PO問事情，同行的女生則在店裡繞好幾圈後直接衝進倉庫，讓原PO趕緊質問對方要幹嘛，女客人才回答要「借廁所」。原PO指出那是倉庫、不外借，對方才悻悻然離開。客人奇怪的舉止讓大家議論紛紛，網友紛紛在底下留言回覆說，「這種白目超多，我在我們這邊的便利商店也常看到」、「我也很好奇為什麼都喜歡衝進櫃檯洗手台洗手」、「很多沒禮貌的人啊」、「太誇張了吧」、「很多人都把方便當隨便、把隨便當成理所當然」、「做超商遇到的人真的百百款」。更有網友提醒，「感覺進倉庫是想偷東西，因為男的想支開你」、「這兩個人怪怪的」、「賊人不可不防，這些很有經驗呢」、「搞不好是小偷探路啊」。（編輯：倪浩軒）