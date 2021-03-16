NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

台灣古早味驚豔國際　糕餅、茶飲獲食品界米其林肯定

記者陳美嘉／高雄報導

2021-03-16 11:01:43

▲因應中國暫停台灣鳳梨輸入，高雄市長陳其邁仍超前部署北上聯合屏東、台南、嘉義縣市等首長共同行銷推廣台灣鳳梨。（圖／高市府農業局提供）
▲除了新鮮的鳳梨之外，高雄有許多鳳梨加工食品也獲得國際風味評鑑認證。（資料照／高雄市農業局提供）

台灣農產品、手搖飲享譽國際，近期「鳳梨」產銷話題更是引發全台關注，除了新鮮的鳳梨之外，高雄有許多鳳梨加工食品也獲得國際風味評鑑認證，像是鳳荔雙心酥、龍鳳酥；而手搖飲店也傳出為台灣爭光的好消息，吳家紅茶冰的古早味紅茶及綠茶獲得國際風味評鑑所3顆星的最高殊榮。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲
▲ 吳家紅茶冰採用街頭攤車經營，小小街邊茶攤竟然用最基本的茶品獲得國際風味評鑑所3顆星的最高殊榮。（圖／記者陳美嘉攝，2021.03.16）
國際風味評鑑所號稱食品界的米其林，對各產品都要進行視覺、嗅覺和味覺的盲測，為全球業界公認最具影響力的評鑑之一。陳其邁日前北上行銷鳳梨時表示，「鳳荔雙心酥」和「龍鳳酥」，今年獲頒國際風味品質評鑑「風味絕佳獎章2星」，是國際認證台灣最好吃的鳳梨酥！

鳳荔雙心酥是將大樹鳳梨和玉荷包做成內餡，龍鳳酥則是將內門區特產的龍眼乾與鳯梨融合完美的比例，純手工製作出獨特風味，外酥內Q軟，每一口都能吃到龍眼與鳯梨和荔枝的天然水果香，一口鳳梨酥雙重享受。

▲業者以親民平價的茶品，給消費者頂級的品味。（圖／吳家紅茶冰提供）
▲業者以親民平價的茶品，給消費者頂級的品味。（圖／吳家紅茶冰提供）
以古早味紅茶打響名號的「吳家紅茶冰」，採用街頭攤車經營，小小街邊茶攤竟然用最基本的茶品「古早味紅茶」和「金萱綠茶」獲得國際風味評鑑所3顆星的最高殊榮。

吳家紅茶冰董事長吳隆中表示，大部分品牌送去歐洲評鑑的紅茶都不加糖，認為這樣才能喝出回甘和茶香，但吳家紅茶冰一路走來傳承的是古早泡沫紅茶的滋味，且使用的台糖二砂的香甜帶有蛋糕香氣，十足讓人上癮。結果証明，用心熬煮的台灣古早原味就是世界級的頂級美味，吳家要用最親民平價的茶品，給消費者頂級的品味。

關鍵字

NOW民調中心

3月12日，北歐的丹麥、挪威及冰島三國宣布暫緩施打AZ疫苗，後續包括荷蘭、義大利等國家也宣布暫緩施打該疫苗。若指揮中心宣布可免費施打AZ新冠疫苗，您會？

3月12日，北歐的丹麥、挪威及冰島三國宣布暫緩施打AZ疫苗，後續包括荷蘭、義大利等國家也宣布暫緩施打該疫苗。若指揮中心宣布可免費施打AZ新冠疫苗，您會？

繼續作答
虛擬世界中的力與美！誰是你最愛的《天堂》系列女性代言人？

虛擬世界中的力與美！誰是你最愛的《天堂》系列女性代言人？

繼續作答
你認為房地合一稅祭出高稅率，有助於打炒房嗎？

你認為房地合一稅祭出高稅率，有助於打炒房嗎？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

王定宇遭爆同居顏若芳，兩人澄清「僅房東房客關係」，您相信嗎？

相信
不相信
10.72%89.28%
2021-03-10-2021-03-16
即時
推薦閱讀