台灣古早味驚豔國際　糕餅、茶飲獲食品界米其林肯定

台灣農產品、手搖飲享譽國際，近期「鳳梨」產銷話題更是引發全台關注，除了新鮮的鳳梨之外，高雄有許多鳳梨加工食品也獲得國際風味評鑑認證，像是鳳荔雙心酥、龍鳳酥；而手搖飲店也傳出為台灣爭光的好消息，吳家紅茶冰的古早味紅茶及綠茶獲得國際風味評鑑所3顆星的最高殊榮。

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▲ 吳家紅茶冰採用街頭攤車經營，小小街邊茶攤竟然用最基本的茶品獲得國際風味評鑑所3顆星的最高殊榮。（圖／記者陳美嘉攝，2021.03.16）

× ▲ 吳家紅茶冰採用街頭攤車經營，小小街邊茶攤竟然用最基本的茶品獲得國際風味評鑑所3顆星的最高殊榮。（圖／記者陳美嘉攝，2021.03.16）

鳳荔雙心酥是將大樹鳳梨和玉荷包做成內餡，龍鳳酥則是將內門區特產的龍眼乾與鳯梨融合完美的比例，純手工製作出獨特風味，外酥內Q軟，每一口都能吃到龍眼與鳯梨和荔枝的天然水果香，一口鳳梨酥雙重享受。

▲業者以親民平價的茶品，給消費者頂級的品味。（圖／吳家紅茶冰提供）

× ▲業者以親民平價的茶品，給消費者頂級的品味。（圖／吳家紅茶冰提供）

吳家紅茶冰董事長吳隆中表示，大部分品牌送去歐洲評鑑的紅茶都不加糖，認為這樣才能喝出回甘和茶香，但吳家紅茶冰一路走來傳承的是古早泡沫紅茶的滋味，且使用的台糖二砂的香甜帶有蛋糕香氣，十足讓人上癮。結果証明，用心熬煮的台灣古早原味就是世界級的頂級美味，吳家要用最親民平價的茶品，給消費者頂級的品味。