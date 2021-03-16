台灣古早味驚豔國際　糕餅、茶飲獲食品界米其林肯定

台灣農產品、手搖飲享譽國際，近期「鳳梨」產銷話題更是引發全台關注，除了新鮮的鳳梨之外，高雄有許多鳳梨加工食品也獲得國際風味評鑑認證，像是鳳荔雙心酥、龍鳳酥；而手搖飲店也傳出為台灣爭光的好消息，吳家紅茶冰的古早味紅茶及綠茶獲得國際風味評鑑所3顆星的最高殊榮。
國際風味評鑑所號稱食品界的米其林，對各產品都要進行視覺、嗅覺和味覺的盲測，為全球業界公認最具影響力的評鑑之一。陳其邁日前北上行銷鳳梨時表示，「鳳荔雙心酥」和「龍鳳酥」，今年獲頒國際風味品質評鑑「風味絕佳獎章2星」，是國際認證台灣最好吃的鳳梨酥！
鳳荔雙心酥是將大樹鳳梨和玉荷包做成內餡，龍鳳酥則是將內門區特產的龍眼乾與鳯梨融合完美的比例，純手工製作出獨特風味，外酥內Q軟，每一口都能吃到龍眼與鳯梨和荔枝的天然水果香，一口鳳梨酥雙重享受。
以古早味紅茶打響名號的「吳家紅茶冰」，採用街頭攤車經營，小小街邊茶攤竟然用最基本的茶品「古早味紅茶」和「金萱綠茶」獲得國際風味評鑑所3顆星的最高殊榮。
吳家紅茶冰董事長吳隆中表示，大部分品牌送去歐洲評鑑的紅茶都不加糖，認為這樣才能喝出回甘和茶香，但吳家紅茶冰一路走來傳承的是古早泡沫紅茶的滋味，且使用的台糖二砂的香甜帶有蛋糕香氣，十足讓人上癮。結果証明，用心熬煮的台灣古早原味就是世界級的頂級美味，吳家要用最親民平價的茶品，給消費者頂級的品味。