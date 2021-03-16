巷仔內／藍綠考察藻礁爆火花 公投攻防戰續延燒
記者吳承翰／特稿
2021-03-16 16:41:30
環團發起護藻礁公投，連署已過門檻。在國民黨力挺下，昨（15）日由衛環委員會召委陳玉珍帶隊親赴當地視察，行前先統計媒體參加人數，有意放大輿論效果，考察過程中，藍綠不斷出招、拆招。國民黨加強攻勢，盼凸顯民進黨能源政策失敗，甚至和當初支持綠營的環團撕破臉；民進黨則力拚止血，避免這場考察行程讓公投持續發酵。這場公投攻防戰恐將繼續延燒。
這場考察行程的會議，可看出國民黨立委們有備而來，主持會議的陳玉珍屢屢向報告官員們發起挑戰，數度把官員給問倒，差點下不了台。而國民黨立委蔣萬安、呂玉玲也在發言、提問中抓著行政部門給的資料質疑，會議的氣氛倒向護藻礁這邊，即便後來有洪申翰、莊競程等綠委接過麥克風發言，為執政黨辯護，仍難以改變藍委「電爆」部會官員的媒體效果。 會議室中，朝野立委們神色緊繃，思考著每次進攻、防守的策略，氣氛劍拔弩張。但當大家換上雨鞋、走進藻礁後，考察團的氣氛就頓時放鬆了起來，所有人都拿起手機和藻礁合照，又或者四處走走逛逛，最遠的一團人甚至走到離沙灘數百公尺遠的距離，腳下踩踏的並非平地，而是崎嶇不平、積著海水的藻礁。但這並非代表輿論戰已經終結，由於潘忠政對當地地形熟悉，直接當起了自然老師，一下指著這塊礁岩，說有7000年歷史，一下子又透過水下相機展示多杯孔珊瑚，埋怨開發案破壞了牠們的棲地。而一旁緊跟著的經濟部、中油官員深怕潘的發言影響到輿論，屢屢跟潘爭執，要他用詞「精確一點」，讓潘忠政一度不滿，要現場媒體們請官員們閉嘴。而在視察過程結束後，陳玉珍、林奕華兩位藍委再度和潘忠政同框，用國民黨立委和環團站在藻礁上受訪的畫面，強化三者間的連結，受訪結束後，陳還不忘強調，之後會持續關心藻礁議題。而民進黨立委鄭運鵬則刻意不踩上藻礁，站在沙灘上拍下國民黨立委們視察的畫面，試圖讓已經歪斜的輿論天平向民進黨傾斜，卻意外引火上身，直接被陳玉珍反制，張貼出總統蔡英文曾經站上藻礁的照片，甚至大多數的民進黨立委，也都在藻礁上逛得不亦樂乎。 這場考察行程，藍綠不時爆出煙硝味，猶如藻礁公投的前哨戰。國民黨團已經預告，接下來會把戰場拉回立法院。距離8月公投還有好幾個月，目前由藍營和環團取得上風，綠營是否能順利拆彈？有待觀察。