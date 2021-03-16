來電螢幕竟爆出「滿版女生頭貼」 女友崩潰：是劈腿嗎
編輯中心/綜合報導
2021-03-16 11:27:18
許多人認為情侶穩定交往後，不僅能培養感情，一起生活以外，也能將對方私底下不為人知的一面全部摸透。而近日就有一位女網友在網路上分享自己遇到的狀況，原來是她男友的手機螢幕來電時，竟然是一位「滿版的女生頭貼」，這讓原PO崩潰，直言「這樣是劈腿嗎」引起熱議。
這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「男友來電螢幕...求幫助解答是我想太多嗎？」的文章表示，「男友今天說有高中同學聚餐，傍晚出門前看到他電話響，但螢幕類是滿版全頻的女生頭貼」，這也讓原PO擔心起疑，去爬文發現「是要自己設定才會有」，因此原PO崩潰詢問「正常男生會這樣設定女性好友的頭貼在自己手機來電嗎？還是我真的想太多？」文章的hashtag也留下「劈腿」等字樣，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。網友們紛紛留言表示「哪個男生會設定那麼明顯的東西，一定系統或朋友搞的」、「有次我朋友拿我的手機拍照，也不知道她怎麼弄的，之後來電顯示就有她的照片，可能是妳想太多了吧」、「line也會，但我覺得如果是劈腿，應該不會那麼破綻百出」，綜合大多數人的意見，都紛紛建議原PO「直接問」，「我也覺得妳想太多，直接問妳男友吧，反正我是覺得沒有什麼問題啦」、「直接問他，這沒啥啦」、「要看你男朋友平常有沒有都會設定每個聯絡人的照片的習慣吧，直接去說開吧」。事實上，以蘋果手機為例，只要是在「手機通訊錄中有設定相片，對方打來就會有顯示照片」的這個功能，若是不喜歡的話，可以去通訊錄內做更新移除的動作，下一次的來電，螢幕便不會再顯示原先設定的照片。（編輯：王柏文）