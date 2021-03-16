不放肉也鮮甜！「2素菜」一起炒口感超驚豔：簡單又營養

許多人在家炒菜時，都會切點肉絲一起拌炒，增添香甜口感，不過，近日搜狐美食專欄《Lily談美食》就分享，其實有「2種素菜」不用加肉炒就很好吃，不僅「鮮」氣十足，還富含營養價值，非常值得一試。

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《Lily談美食》表示，春天是吃野菜和蔬菜的最佳季節，適合春天吃的蔬菜有很多，「韭菜」就是其中之一，雖然一年四季都能吃到韭菜，但不同季節吃到的韭菜營養和風味大不相同，而韭菜的吃法變化多元，可涼拌、清炒，或是做成餡料包餃子、餡餅及韭菜盒子等。

《Lily談美食》提到，很多人炒韭菜都喜歡搭配雞蛋，其實還有一樣食材和韭菜是絕配，那就是「豆皮」。豆皮是大豆製品之一，營養豐富，其中，植物蛋白質的含量就是豬肉的近4倍，雖然是素菜，卻有著「植物肉」的美稱，吃起來口感很鮮甜。

▲搜狐美食專欄《Lily談美食》分享，「韭菜」搭配「豆皮」一起炒，不用加肉炒就很好吃，不僅「鮮」氣十足，還富含營養價值。（圖／取自pixabay）

▲搜狐美食專欄《Lily談美食》分享，「韭菜」搭配「豆皮」一起炒，不用加肉炒就很好吃，不僅「鮮」氣十足，還富含營養價值。（圖／網友提供）

《Lily談美食》指出，把韭菜和豆皮這兩樣素菜搭配一起炒，能讓豆皮的鮮甜與韭菜的清香完美融合，兩者搭在一起不僅味道好還很營養，是一道春季不可錯過的家常炒素菜。而這道菜的做法也十分簡單，首先將豆皮泡軟，鍋熱後先下入韭菜頭的部分炒軟，接著加入豆皮炒香，再將韭菜葉的部分一起炒，最後依個人喜好調味即可出鍋，簡單又好吃，幾分鐘就能上桌。

此外，《Lily談美食》也提醒，

（編輯：許苡晴）