搭高鐵遇2男狂要票根！內行秒懂「暗黑用途」：還能賣錢
編輯中心/綜合報導
2021-03-16 11:48:37
高鐵行駛從台北南港至高雄左營，是許多人南北往返的主要交通工具之一，縮短了南北兩地的距離；近日，就有網友在臉書社團《爆廢公社二館》提到，日前搭高鐵出站之後，遇到2名男子守在出口向乘客要票根，不禁疑惑有何用途，內行一看秒懂暗黑真相，直言「還能上網賣！」
原PO表示，搭乘高鐵出站之後，立刻有兩名男子攔住他，詢問有沒有搭乘完高鐵的票根可以給他們，接著才發現他們手上已經很多張票根，不禁好奇詢問廣大網友「現在憑搭乘完高鐵的票根，難道還有什麼優惠嗎？我只知道憑高鐵票根可以免費搭乘高鐵接駁專車」。貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「旅遊補助的憑證」、「跟小三出門去玩，騙老婆公司出差用的」、「我的票都丟掉耶」、「寧可丟，不要給他們」、「真假，怎我坐時都沒人找我收？」不過，有內行網友一看秒懂「公司報帳用」、「網拍很多，有些人會買用來報帳」、「票根上網可賣不少錢」、「上網一張基本上都可以賣個60～100元，只要剛好有人需要」、「可以報帳或者上網賣，無本生意」，也有網友笑稱「長知識了，原來這種東西還可以轉售，我以後要留著賣哈哈哈哈」。（編輯：賴詠璿）