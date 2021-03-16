33歲粉領被求婚！小開男友加碼「超神提案」 眾卻狂勸退
編輯中心/綜合報導
2021-03-16 17:13:07
如果步入婚姻後，雖然生活品質能上升，但必須捨棄屬於自己的職涯發展，妳願意嗎？就有一位粉領族表示，男友近期向她求婚，也附上看似「很美好的提案」，而她卻心生憂慮，忍不住上網求助。
一位粉領族在臉書《靠北婚姻2.0》上分享自身狀況，目前她33歲，工作收入及前景都在自己規劃中，存款約200萬元，手頭上還有穩定配息的股票。現任男友則是30歲，家中有事業，薪水也算穩定，名下持有一片還在繳貸款的土地。 最近男友也向原PO提出結婚請求，但也附帶一個提案，就是要原PO婚後「辭掉工作到自己家裡幫忙」，一樣會給予薪水，這份收入也全由原PO自行使用，不須負擔家中開銷。此外，男友也打包票未來買房全由他負擔，名字則可以登記給原PO，未來小孩開銷也都由他支出。不過這也讓原PO產生憂慮「如果結婚了，去男友家幫忙，薪水及發展性遠遠不及目前工作，且無法過自己想要的生活，庸庸碌碌柴米油鹽醬醋茶的日子讓我卻步，且房子不是靠自己買的就覺得不踏實，要看人臉色」。完整遭遇曝光後，立刻掀起眾多網友給予建議，「結婚可以，但女人千萬不能為此辭工作，這樣等同把生殺大權交給對方了」、「妳的顧慮是對的，誰知道婚後起爭執，說過的話都還算不算了」、「我只知道，夫妻盡量不要一起工作，公私不分24小時在一起，公事上的不愉快會延續到私生活上」。（編輯：潘毅）