房市／房仲花半年站崗1.5小時 化解戒心終成交
財經中心/綜合報導
2021-03-17 08:30:00
為了獲得信任，你願意花多少心力？信義房屋河堤店主任林家洋入行3年，相當認同公司推廣社區服務的理念，因此積極經營社區，希望透過服務獲得信任。他曾遇過對房仲極為排斥的社區，直接拒絕他入內拜訪，林家洋花了整整半年「站崗」大門與警衛室，每天花1個半小時與警衛閒聊、向出入住戶發派報與名片，不少人有感於他堅持不懈，慢慢放下戒心，最後更讓他順利成交該社區的物件。
信義房屋致力推廣社區服務，跳脫以往房屋買賣的服務範疇，希望透過與鄰里互動、互助，提供住戶住的服務，如更換紗窗、為社區舉辦團康活動等，進一步獲得顧客信任。而畢業自雲科大化工系的林家洋，所學背景與房地產、社區服務等內容看似八竿子打不著關係，但因個性比較外向，又想從事具挑戰性的業務工作，畢業後就加入信義房屋；此外，更因大學時活躍於競技拉拉隊，對籌劃、參與大型活動頗有經驗，因此3年來，他也把這份熱情投注在社區服務上。林家洋笑說，並不是所有社區一開始都會歡迎房仲來做服務，例如他曾經營一處社區，長達半年時間只能在管理員室和警衛聊天，完全不得其門而入；為了突破住戶戒心，他每天花1.5小時，趁倒垃圾，或者傍晚出入較頻繁的時段，在大門口發名片與派報。他回憶，一開始不時遭住戶走避，偶爾感到挫折，但或許是堅持的態度展現效果，半年後，大家對他漸漸熟識，「現在向管理員打聲招呼，就可以直接到社區內服務了！」而該社區1年釋出物件頂多1戶，相當稀有，但他入行至今也已經順利成交過，可見住戶對他頗具信任。林家洋還曾經營另一處社區，一開始社區接受度也很低，他循序漸進，先在管委會開會時，提供免費紙、筆、水，進而到社區門口發名片與派報，當信任感建立起來，社區開始主動邀請店頭協助籌辦中秋晚會。有趣的是，一開始住戶不知該如何籌備，林家洋還發揮大學時期經驗，直接幫忙撰寫企劃書與擔綱主持工作。在深入服務社區之後，林家洋發現，許多住戶有感於他努力經營，當有買賣房屋需求時也會主動聯繫他。最印象深刻的是一位屋主，雖不常出席社區活動，但看到林家洋長期服務社區，並且持續寄開發信函，日前要出售房屋時，特別將他找來，拿著整疊30多張開發信，當面肯定他的堅持與努力，並將房屋委託給他出售，最後也順利在2周內成交。