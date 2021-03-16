全聯麵包5個100！他驚「超便宜」　網反揭1關鍵：好空虛

知名連鎖超市「全聯福利中心」商品應有盡有、價格經濟實惠，且分店數目眾多，近乎成了超市霸主之一，而近日也有網友在逛全聯時，發現5個麵包只需要100元，讓他驚呼「超便宜」，但貼文一出，就有常客揭1關鍵，直呼「好空虛」。

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該名網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實說》發文，表示自己近日逛全聯時，發現麵包竟然在特價，而且價格還非常離譜，「五個100，超便宜」，不過也因為原PO並沒有買過全聯麵包，因此也在文內表示「第一次買全聯麵包，不知道好不好吃」。

▲一名網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實說》發文並附圖。（圖／翻攝自《我愛全聯-好物老實說》）

也有內行網友揭關鍵，認為全聯的麵包太過蓬鬆且餡料少，「不好吃，太蓬鬆，發粉加太多，吃完都覺得好空虛」、「如果是喜歡空氣感、享受麵皮香，喜歡餡料少，胃口不大的人，應該會很喜歡」、「寧願去麵包店買...」、「之前幾次趁便宜時，買了幾個不同款的麵包，吃過之後，現在看到再便宜都不買了....」、「大賣場麵包都不好吃，個人覺得」、「吃久了會很膩」。

不過也有網友緩頰，「說認真的一個20元，吃飽就好，沒有在管好不好吃吧？香香的吞的進嘴裡，都好吃阿，要說吃好吃的麵包，不會全聯買吧」、「30元是要求多高呀？到底？」、「五個100沒什麼好嫌的啦！」。（編輯：郭佩蓉）