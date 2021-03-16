客一進早餐店只喊「4字」！阿姨1舉動超神　網跪：有魔力

台灣早餐店林立，像是有傳統早餐店、西式早餐店以及特色早午餐店等，讓民眾天天都有不同的早餐可以選擇，不過就有一名男網友發文，表示每次去早餐店買早餐時，發現只要有熟客進門，喊著4個字「阿姨，一樣」，過不久老闆娘就會端上美味的餐點，讓他不禁直呼「早餐店阿姨都很厲害」。

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該名男網友在臉書社團《爆廢公社二館》發文，表示自己發現每次只要到早餐店用餐，看到有熟客上門，並對著在煎台工作的阿姨喊著4個字「阿姨，一樣」，接著老闆娘會回應一聲「好」，但卻不用問客人要吃什麼，就知道對方習慣點的餐點品項，而阿姨「驚人的記憶力」也讓原PO感到超訝異，不禁直呼「早餐店的阿姨都很厲害」。

▲一名男網友在臉書社團《爆廢公社二館》發文。（圖／翻攝自《爆廢公社二館）

另外，在留言處也釣出其他行業的店家回應，「服務業不是你想的那麼簡單」、「做吃的老闆記憶力超強，幾乎都記得客人的點餐」、「我自己是做餐飲的，都點一樣餐的客人很容易被記得」、「超商店員看到我直接開始煮咖啡，看到櫃檯人多會叫我先去逛一下，另一家超商店員則直接拿包裹出來」、「正常，習慣了，我之前做飲料店也是這樣，熟客剛到我們就知道喝什麼，立馬做一做，等熟客來櫃檯的時候通常都不會等太久，馬上就拿到飲料」、「我家的7-11超商店員也厲害，看到我就說XXX你的包裹到了，哈」。（編輯：郭佩蓉）