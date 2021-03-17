一碗拉麵賣台幣200多！他傻眼「又少又貴」　老饕抖真相

日本拉麵的濃郁湯頭和Q彈麵體，一直都深受台人喜愛，而在台灣的大街小巷內幾乎都能看見不少拉麵店的招牌，近年來也有許多日本知名拉麵品牌紛紛進駐台灣，不過也有網友認為，台灣一般拉麵店的價格都落在200元上下，不能算是「平價美食」，讓他好奇「為何台灣拉麵普遍都那麼貴」，貼文一出，引起熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀

該名網友在PTT以「台灣拉麵怎麼普偏都貴？」為題發文，表示自己近日在台北西門附近吃一碗拉麵，但份量沒有很多，吃起來味道也沒有什麼特別的地方，價格卻要台幣200多元，讓他覺得很傻眼，不禁在文末直呼「為什麼台灣拉麵普遍都那麼貴？到底是成本貴在哪」？

▲一名網友在PTT以「台灣拉麵怎麼普偏都貴？」為題發文。（示意圖／取自unsplash）

不過，也有不少老饕表示，「時間就是金錢，你自己做一遍看看」、「壽司也貴，但那就是高級食材+技術換來的」、「豚骨湯要熬十幾個小時，我是覺得這個價位還好，越濃的用的豚骨也越多成本越高」、「熬湯、醃叉燒還有溏心蛋等等，都需要時間及能源成本」。

另外，還有一名網友特別回文，在文內表示「拜託喔，湯頭自己熬的成本很高捏，而且一次又要熬10幾個小時，這個定價算合理吧」。（編輯：郭佩蓉）