為何堅持不考機車駕照？「真實理由」抖出 眾人一致狂讚
編輯中心/綜合報導
2021-03-17 07:01:03
台灣騎乘機車的人眾多，但你身邊一定也有一些朋友連機車都不會騎，都是搭乘大眾運輸工具出門、上班，且明明能去考機車駕照，也堅決不去。對此，就有網友分享自己「不想考機車駕照的原因」，沒想到貼文引發廣大迴響。
原PO在PTT貼文指出「不知道有沒有人跟我一樣，快三十歲了還是不會騎機車，其實應該是會騎，只是不想去考駕照，我覺得我有道路恐懼症，光是在路邊騎腳踏車我都會恐慌，心想我一定會雷殘飛出去，然後被後車輾壓，雖然機車很方便，而且我常常因為大眾運輸浪費掉很多時間，但是我知道我的心理狀態不適合上路，朋友都不太理解我為什麼死不考」。貼文一出，網友紛紛回應「我也是...我只要想著我如果被撞可能就再見，就不敢騎車了」、「能懂你的心情，我也是這個原因不考的哈哈」、「真的謝謝你不考，有這麼害怕的心情能理解，對你和其他用路人都是安全的」、「平衡感很差...而且機車人包鐵，真的可怕」、「認同你，我姐也是這樣死都不考」、「我有汽車駕照沒機車+1」、「還以為是我發的文，想法完全一樣」、「很好啊！不出來當三寶，很棒的想法」、「很讚！認清自己的問題，不讓用路人也處在危險中」。不過，也有不少人認為「那是因為你在台北吧，在南部沒機車很不方便」、「住台北才不用，南部人就知道機車多重要」、「台北真的沒差，但可以學開車，去中南部玩的時候開」、「住台北本來就沒差，腳踏車一堆人都不會騎XD」、「南部必備技能吧！北部不騎車到哪都有捷運」。（編輯：張嘉哲）