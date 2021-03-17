從沒坐過高鐵商務艙！男問「有差嗎」 尷尬差異乘客秒愣
編輯中心/綜合報導
2021-03-17 07:24:48
現代人秉持「時間就是金錢」的理念，在南北往來的交通工具上，不少人都會選擇搭乘高鐵，但因高鐵的票價比較貴，經常引發不少討論。對此，就有網友討論「搭高鐵商務艙是什麼樣的感覺？」貼文釣出不少過來人經驗分享。
原PO在PTT貼文指出「之前搭高鐵，原本想說對自己好一點，然後去自動售票機那裡按了商務艙，結果價格跳出來，一看還是按了返回，最後還是選了標準車廂，從來沒搭過商務艙，好奇商務艙裡面長怎樣，搭起來什麼感覺，有人可以分享嗎？」貼文一出，網友紛紛回應「座位比較大.....有餅乾飲料，沒了」、「會有人來送餅乾飲料，座位空間大一點」、「還是飛機的商務艙比較有感」、「座椅比較軟，會送食物跟飲料，座位一列四個，不用像坐普通車廂那麼擠」、「座位大比較好坐，還有插座」、「1.6倍的票價買餅乾飲料跟座位大」、「很容易在那節車廂遇到名人哈哈哈」。也有網友表示「個人覺得搭一次就不會想再搭，沒什麼特別的」、「買不到車票跟出差的時候才坐，不然1.6倍的票價其實沒說升級感很高」、「第一次搭的時候真的有嚇到，其實跟標準車廂沒差多少，座位大一點，有餅乾飲料....但北高票價差了快一千」。而根據「台灣高鐵」官網票價顯示，以台北到左營全票價格為例子，標準車廂價格為1490元，商務艙價格為2440元，兩者相差了950元，直接可以再買一張台北到雲林的高鐵標準車廂座位，但嚴格說起來，乘車品質如何還是得看乘客自己需求，即便高鐵速度夠快，也有人想在這一個多小時的車程多花錢，以圖一個好好休息的環境。（編輯：張嘉哲）