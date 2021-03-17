面試5分鐘就錄取！求職妹接「電話」緊張了 內行揭真相
編輯中心/綜合報導
2021-03-17 07:44:19｜2021-03-17 09:20:44
求職時，面試是最重要的一個關卡，除了給公司的主管留下第一印象之外，也是展現專長技能的最佳時機。近日，就有網友分享自己去面試的經驗，指出自己面試不到五分鐘就被錄取，而且自己已經待業一段時間，先前的面試都是無聲卡居多，貼文引發熱議。
原PO在「Dcard」貼文指出「進公司後同仁跟我收了履歷表給董事長看就帶我上樓去跟董事長面試了，董事長看了履歷就問上一份工作離職狀況後就說好了，整個面試過程不到五分鐘，我還問董事長說『面試結束了？』董事長表示因為我履歷上面寫的已經很清楚。」「董事長說因為我沒有相關工作經驗所以不會安排出差並說薪資大概27或28K，就要我回去等通知，大約半小時後董事長打電話來問我什麼時候可以上班，我回覆下週一，董事長就說好那就下週一上班，因為面試的時候沒有講到工作內容，我就問工作內容及薪資，董事長說工作內容是土地開發的文書工作，因為我沒有相關經驗，說試用期是27K，要我好好學習，想請問大家這份工作能去嗎？好怕是屎缺，畢竟先前面試都是無聲卡」。貼文一出，網友紛紛回應「肯定是屎缺啊，錄取這麼快，連工作內容都是後來打電話才說」、「一定超缺人！ 除非是大公司不然87趴是屎缺」、「這很明顯是屎缺吧，而且27K從一個董事長口中說出口，有點好笑」、「如果是屎缺的話，不用三個月，基本上一天就能感覺出來了」、「如果你待業一段時間了那我覺得你可以先暫時去做做看，土地開發應該是叫你去幫忙調謄本之類的，或者處理一些文件，缺錢的話做做看吧，騎驢找馬」。（編輯：張嘉哲）