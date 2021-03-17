夜市烤玉米秤重7兩賣119？男嗆「寧吃骰子牛」 全場逆風
編輯中心/綜合報導
2021-03-17 10:26:43｜2021-03-17 10:27:17
民以食為天，因此對於食物的價格大家總會格外關注，而近日就有一位網友在網路上分享，自己在夜市買烤玉米，秤重時遇到的價格，讓他認為「寧願去吃骰子牛還比較划算」，沒想到全場網友卻紛紛逆風，引起熱議。
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「烤玉米貴到靠北的八卦？一支7兩119」的文章表示，「一支烤玉米小小支跟我說秤重7兩119元，我為何不去吃雞排或夜市牛排？還有旁邊一支普通大小的說9兩算150就好，兩隻一起帶算250就好」，這更讓原PO直言「我寧可去吃骰子牛。200元滿滿一個小便當盒，又是安格斯牛，花250買兩根玉米，真當我是盤子阿？」原PO同時也點出「烤玉米」要好吃的4個重點，分別為「要土玉米，不要外來種」、「醬料」、「要碳烤，瓦斯電爐」和「師傅技術」，但令他超疑惑的是「一支小小烤玉米要150，把台灣人當盤子宰嗎？有沒有烤玉米的八卦？」此篇文章一發出之後，立刻引起熱烈討論，全場網友卻紛紛逆風，留言區蓋起高樓。網友們紛紛留言表示「就是賣你不方便，又想吃」、「就有人買單啊，市場機制」、「很多東西都是這樣，用成本價去算都很便宜，但是你也不會想自己去做」、「買骰子牛的才最盤」、「土玉米先預烤、刷破表面，再依序途3層醬料，最後再灑粉，那個烤玉木是有技術實力才出來賣的，你在家裡烤根本用不出來」、「那個耗時、那個產量，他不賣那個價錢活不下去啊」、「嫌貴自己烤」。（編輯：王柏文）