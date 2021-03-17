搭火車遇位子被坐！小情侶一招求換位 乘客愣：高鐵也有
編輯中心/綜合報導
2021-03-17 10:41:50
台灣大眾運輸工具發展日益完善，其中台鐵是不少上班族、學生通勤時的移動選擇之一。不過，就有一名女網友指出，自己某天搭火車時，就買了一個靠窗的位子，上車後卻發現有名陌生女子坐在她的位置上，對方的男友甚至請求讓座。然而，結局卻讓原PO氣炸直呼「讓給情侶是應該的？」
原PO於《Dcard》上發文，表示自己搭火車時，買了一個靠窗的位子，然而一上車就發現有位女子坐在原PO的位置上。隨後她便上前示意一下，沒想到對方的男友卻不是說「不好意思」，反而表明「他想跟我坐，可以跟你換位子嗎」。聽到對方的請求，原PO就無奈直言「重點還是走道，不是不願意，就是自己本身會暈車，無奈當下一直有人群湧進車廂也不好意思僵在那，只好跟情侶換票」。但讓她不滿的是，答應換位後，對方連句謝謝也沒說，「還不知道為什麼一旁情侶看著我原本的票竊竊私語，是我太小心眼嗎？又或者讓給情侶是應該的呢？」貼文一曝光，就引來眾多網友傻眼留言，「這情侶素質也太差，都願意換了謝謝也不說」、「這種人真的很討厭，先坐在人家位子就說要換，不換的話可能還會使眼色情緒勒索吧」、「我遇過三次，每次都在想為什麼他們當初不買在一起就好= =」、「我在高鐵有遇過欸！但因為我就是愛靠窗的位置，但他們都是坐走道，所以我就沒有跟他們換了，最後他們去跟我後面的女生換」。但亦有人建議，「要不要換是你的權利，如果不願意就直接跟對方說，不需要生悶氣！」、「你真傻！人多正好給妳當靠山好嗎？你就放大音量請對方離開，還賴著不走其他人就會白眼那對情侶了」、「下次遇到直接拒絕就好，才不要跟沒禮貌情侶換位置哩」、「不要讓啊！說你會暈車，要一起坐就自己訂啊」。（編輯：陳雅雲）