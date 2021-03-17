伴尪衝汽車旅館！人妻羞問「騎車進去怪嗎」 櫃檯揭真相
編輯中心/綜合報導
2021-03-17 11:10:27
不少人出門旅遊或工作時，會選擇到民宿、汽車旅館、摩鐵、飯店等地住宿或休息。不過，就有一名人妻指出，和老公心血來潮想到汽車旅館「桑一下」，但她就害羞詢問「有騎車進汽車旅館過嗎？」而引來許多過來人分享經歷。
原PO於臉書社團《爆廢1公社》上發文，表示「問問大家，有騎車進汽車旅館過嗎？」她透露和老公心血來潮，想到汽車旅館「桑一下」，但礙於家中沒車，因此想騎車進去，但這就讓她好奇發問「騎車進汽旅會不會很奇怪？」問題一曝光，就引來許多網友直喊「很正常」，「走進去都有了，放心啦！」、「反正櫃台也知道妳要去休息（運動）沒差啦，請放下羞恥心」、「走路騎車開車進去，都是同一個目的，我覺得沒差」、「有錢賺，汽旅業者不會這麼堅持」、「都沒差～以前去外縣市玩租機車也是騎機車進去」、「只要自己不尷尬，尷尬的都是別人」。甚至有曾擔任櫃檯的網友爆料，「不會啊，以前當過櫃檯，走路、騎腳踏車都有，機車當然沒問題」、「騎車去的很多啊，旅館有錢收用爬他也歡迎你，曾經房務路過」；另外也有人透露員工反而比較在意「單人入住」情況，直言「之前自己騎車進去休息三小時，櫃台一直以為我要自殺，大概每10~20分鐘就打電話進來。」（編輯：陳雅雲）
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