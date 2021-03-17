面試愛問「奇葩問題」！他建議背下第二高的山 全場跪了
編輯中心/綜合報導
2021-03-17 11:23:49
面試是求職最重要的環節，為了給公司主管留下良好的印象，求職者所具備的專業技能和態度十分重要。不過有時候面試也會被問到一些與本科職能無關的「創意問題」、「奇葩問題」，這時候怎麼回答才正確呢？就有位日本軟體開發公司的CEO建議，求職者先背下「日本第二高的山」等冷知識，以便應付面試考題，引發網友熱議。
這位推特帳號叫做「dowanna6」的日本網友，本身是位經營軟體的CEO，他日前在推特上發文分享了一段面試對話，面試官詢問「你知道日本第二高的山是哪座嗎？」求職者啞口無言，面試官接著指出「不知道對吧，所以除了第一名以外，其他都沒有價值」。而原PO最後則強調，為了「破壞」上述面試官的手段，所以他在新鮮人時期就背下了「北岳（日本第二高山）」、「霞浦（日本第二大湖）」、「K2（世界第二高峰）」、「東加海溝（世界第二深海溝）」、「蘇必略湖（世界第二大湖）」等冷知識。這別出心裁的面試教戰守則引發熱議，獲得近8萬位網友按讚。網友紛紛留言回覆說，「以前被老師這麼問過，答出北岳和奧穗高岳（日本第三高峰）的時候感覺超爽」、「明年畢業的我，看來該記一下了」、「回答我連第一名也不知道，就破解這邏輯了」。但也有網友認為，這些問題被提出的意義就不是讓人答出正解的，「感覺就算答對第二名，面試官還是可以繼續追問那第三名呢，永遠沒有盡頭」、「我以前這麼做過，但卻被嫌搞錯重點，不懂掌握狀況」、「在日本，答對這些問題不會加分，只是顯得你不懂得察言觀色」。（編輯：倪浩軒）