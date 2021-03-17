「4星座」3月下旬財運大爆棚！第一名付出回收、正財旺炸

3月已經過了一半，前半個月財運不佳的朋友先別氣餒！「星座塔羅牌之清水孟」小孟老師近日就分析指出，「4大星座」在3月下旬財運將大爆棚，不過，「正財」跟「偏財」可別混淆了，趕快來看看你的財運在哪裡吧！

我是廣告 請繼續往下閱讀

第一名：射手座「付出回收，財神擁抱」

射手座在財運方面正財大於偏財，可在工作上好好表現，會受到賞識加分，想要談薪資與福利的人可以在下半月好好的跟上司談判，會有好消息的。另外，想跟老公多要私房錢的人，也可以趁機向老公多要一些，只要合理老公一定會給你。

第二名：處女座「人際桃花，口福運強」

下半月你會發現朋友請客變多，且朋友若要去拜訪你，會買很多水果或食物讓你減少花費，倘若你的工作必須要應酬，恭喜你！會有人幫你買單喔！而若是婆婆媽媽想買菜的，你會發現老闆多送你一些蔥或是一把菜，雖然不多，但不無小補，想要購買股票的人，可以投資與美有關的類股或者文創類股，都會讓你財運開紅盤。

▲小孟老師分析指出，「4星座」3月下旬財運大爆棚，其中，「射手座」將會付出回收、正財噴發！（圖／記者顏真真攝）

第三名：魔羯座「股票基金，找到財源」

你是一個勇於挑戰的人，對於投資你很希望可以快速看到成果，對於定存你會覺得太慢，無法使自己真正有錢，你比較喜歡「錢滾錢」，能在高風險的投資中贏得獲利，這種成就感會讓你非常開心，你會找到購買哪種基金或股票能夠用錢咬錢，在朋友飯局裡有人報你明牌你一定要仔細聆聽，因為他們告訴你的都是會賺錢的。

第四名：獅子座「正財大發，偏財當心」

獅子座的財運需要靠「正財」，尤其你在工作中會有不錯的表現，若能好好努力在職場上的收穫也會有機會增加，但偏財部份，獅子座可要非常小心了，容易有判斷錯誤的感覺，要投資前可請相關專業人員給一些意見再作投資。（編輯：許苡晴）