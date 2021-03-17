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壽司郎第一次吃點啥內行？老饕指「不敗系列」：每去必拿

編輯中心/綜合報導

2021-03-17 11:44:43

壽司郎
▲日本知名連鎖迴轉壽司店「壽司郎」近日舉辦優惠活動，只要名字叫做「鮭魚」的人就可以免費吃壽司，活動一推出便在網路上掀起熱議。對此，就有網友好奇詢問「壽司郎初學者要點什麼？」而有不少內行人紛紛狂點一種類。（圖／翻攝壽司郎臉書粉專）
日本知名連鎖迴轉壽司店「壽司郎」近日舉辦優惠活動，只要名字叫做「鮭魚」的人就可以免費吃壽司，但活動一推出，便讓不少網友紛紛吐槽。結果活動才宣布不久，就有一堆民眾直接改名，而在網路上掀起熱議。然而到壽司郎用餐，該點什麼才最內行，就有網友好奇詢問「壽司郎初學者要點什麼？」而引來不少老饕分享心目中的NO.1餐點。
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原PO於PTT八卦板上以「壽司郎初學者要點什麼？」為題發文，表示自己是第一次到壽司郎用餐，但這就讓他好奇詢問「不知道要點什麼，有人可以指點一下嘛？」
▲原PO好奇，第一次吃壽司郎該點什麼才內行？（圖／翻攝PTT）
▲原PO好奇，第一次吃壽司郎該點什麼才內行？（圖／翻攝PTT）
問題曝光後，其中最多人推薦「蝦類」餐點，「認真回，有一盤三種蝦子的好吃」、「好啦說真的，鮮蝦三貫一定是起手」、「麻辣赤蝦好吃！不過有時候店家辣椒絲不小心灑太多會鹹，所以一貫吃不夠，我就留一點放在鮮蝦三貫的赤蝦上繼續吃」、「赤蝦超讚，每次都要吃個3盤」、「蝦，吃到痛風」。
此外，留言中亦有老饕點名其他美食，「大切鮭魚、烤貝柱、鮮蝦三貫，堪稱壽司郎三本柱」、「炸的都不錯，蒜香花枝天婦羅必點！」、「拉麵湯頭還不錯」、「我大概每個月吃一次，定番茶碗蒸、淡路島大海蝦、鮮蝦沙拉、牛肉烏龍麵」。（編輯：陳雅雲）
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