蘇花死亡車禍 遊覽車小姐曝心酸：明天跟意外不知誰先來
編輯中心/綜合報導
2021-03-17 12:12:07
蘇花公路東澳段昨（16）日發生一起重大死亡車禍，一輛搭載45名旅客的遊覽車意外撞山，造成6人死亡、11人重傷。交通部長林佳龍當晚前往醫院慰問傷者，車禍原因則還在釐清中。而有位遊覽車小姐看了新聞不禁有感而發，透露自己的工作常常清晨四五點就出門，一路忙到晚上十一點，「明天跟意外不知道哪個先來」。
有位遊覽車小姐在臉書社團《爆怨公社》發文，透露自己認識蘇花事故車上的工作人員，「是認識的姐姐，一起工作時她非常照顧我」。原PO不禁感慨，俗稱「小姐趟」的遊覽車小姐，工作常常要四五點就出門，一路可能會忙到晚上九點十點十一點。原PO分享每日的工作內容，「車上要介紹，要倒茶，要收垃圾，要點歌，有人要求再大聲一點，有人要求要小聲一點，有人要求不要再唱了，有人說啊都沒唱到歌」，為了滿足車上全部乘客的需求，基本上沒什麼休息時間。而到點後還要帶客人走行程，回程時還要衝回車上洗茶壺倒垃圾再泡另一種茶，等到晚上客人下車還要打掃車子。原PO指出「客人出門後常常會無意識的失去自理的能力，我們就會像個保母一樣照顧每一個客人」，經常忙到汗流浹背，大粒汗小粒汗在臉上，客人看不下去還會幫忙擦汗的程度。原PO更無奈表示，「車上還是會有很多不繫安全帶的人，還是會有很多走來走去的人，還是會有很多心存僥倖的人」，路上也有許多白目小車、三寶駕駛、奇怪的司機，讓原PO心酸直言，「真的常常是明天跟意外不知道哪個先來」。原PO最後也呼籲大家，「我們很用心的希望帶給你們一個愉快的旅程，但也希望，你們能聽到我們的提醒，保護好自己，因為一台車可以坐到43位旅客，但小姐只有一個人。希望下次，你能多留心一點在我們播放的安全影片或是解說」。網友也紛紛在底下留言打氣，「辛苦了」、「行行都有難念的經」、「注意安全保護客人，也要顧好自己」、「服務業的百態，辛勞真的是說不完」。（編輯：倪浩軒）