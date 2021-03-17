女一早點餐傳「這3字」！外送員愣住 同行一看驚：快衝
編輯中心/綜合報導
2021-03-17 13:03:49
外送平台近幾年非常盛行，不論是超寒冷的天氣或是下雨天，不想出門的人只要用APP點餐，就會有外送員幫你送到家門口。不過，近日就有外送員分享自己接到訂單時，顧客秒傳「3字」給他，讓他非常白眼，貼文引發廣大迴響。
原PO在「UberEats全台討論區」貼文指出「一大早就接到這種訂單」只見貼出的照片中，客人在外送員接單之後馬上傳訊表示「15分鐘再來就行了，先洗澡，大約15分謝謝」讓原PO非常傻眼「還先洗澡？現在點外送還能指定時間？」貼文一出，網友紛紛回應「快衝啊！直接到他家樓下倒數，超過秒變員工餐」、「到了就計時，還不趕快謝謝老闆早餐」、「趕快送過去開始倒數，時間沒到變員工餐，賺到爆」、「這種真的很讓人白眼，直接開他倒數取餐計時」、「如果是我就趕快衝過去，開始倒數十分鐘，沒取餐通報，謝謝老闆員工餐」、「是不會洗好再訂喔！怎麼會有人這麼厚臉皮」。另外，也有不少外送員分享經驗「客戶以為我們外送都很彈性，可能要讓他了解我們要把當下的外送結束後，才能送下一單，不然會一直卡在線上，不然就建議他用信用卡放在門口之類的」、「還有一種超扯備註，11點就點餐，叫外送員12點半送到，別提早也不能太晚，那麼長時間叫我怎麼延？」。（編輯：張嘉哲）