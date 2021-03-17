台灣最正「體育女主播」是誰？觀眾激推2仙女：絕不轉台
編輯中心/綜合報導
2021-03-17 14:20:47｜2021-03-17 15:01:09
不少電視台女主播都顏值出眾，擁有端正亮麗的外貌，以及清新伶俐的口齒，受到不少觀眾、粉絲喜愛，而除了播報新聞的主播外，播報體育賽事的主播也是許多球迷、觀眾注重的焦點。對此，就有網友討論「台灣最正的體育主播是誰？」貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「我看體育賽事大概也有15年的時間，看過的體育頻道大概就有緯來、Fox、愛爾達、民視等等，這15年來主播來來去去，我自己心目中最正的是徐裴翊 ，當然這是我的主觀看法，想聽聽看大家覺得誰是最正體育主播？」貼文一出，網友紛紛回應「詹可旬真的永遠看不膩啊」、「詹可旬沒話講」、「以前徐裴翊，現在詹可旬」、「詹可旬真的有夠甜美的啦！」、「怎麼看還是詹可旬最好看」、「詹可旬真的很耐看欸，聽他播報也很舒服」、「徐裴翊是也不錯」。也有不少人激推「林奕雯」，「我覺得林奕雯超可愛的啊哈哈哈哈」、「奕雯最正! 澎湖之花」、「林奕雯啊，人稱澎湖王祖賢ㄟ」、「只看林奕雯哈哈，以前在FOX看到有她我絕不轉台」、「FOX沒了真的很可惜，林奕雯超可愛的啦」、「推澎湖王祖賢林奕雯啦」、「林奕雯澎湖之光啦！」事實上，被網友點名的「林奕雯」以及「詹可旬」先前都是在FOX體育台擔任主播，與另兩位主播侯以理、秦于婷被譽為「四大金釵」，而在FOX體育台撤出台灣之後，觀眾不僅看不到許多重要的體育賽事，也見不到幾位主播為大家播報的身影，在今年初也引起不少網友討論。（編輯：張嘉哲）