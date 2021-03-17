為何一綠燈機車起步衝超快？騎士怒揭3致命現況：沒辦法
編輯中心/綜合報導
2021-03-17 14:05:43
在台灣，走在馬路上最常見的就是機車騎士，但一些機車騎士的行為令人感到厭惡，近日，就有網友提出疑問，「為何一綠燈的時候，機車起步衝超快？」，沒想到卻引起大量通勤的騎士怒揭3點致命的現況，直言「真的沒辦法」，引起熱議。
這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「為什麼機車騎士都這麼趕」的文章表示，「最近常跑市區懶得開車，就都騎摩托車代替，每次停紅燈時都會看到不論男女老少，只要綠燈一轉就像賽車一樣往前衝，就算有十字路口過路口轉彎到一半的車也沒在鳥他們的，已經看到這個場面很多次了」，原PO更接著說「外送員就不用說了，連一般民眾好像也是這樣，我怕痛，肉包鐵只敢慢慢騎，想問問騎這麼快到底要幹嘛」，此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。騎士們卻紛紛點出「綠燈一亮就衝第一個」的原因為，「太慢會被叭」、「紅燈太長」和「公車夾擊」，「常看到綠燈亮馬上按喇叭的」、「慢一秒就會被汽車叭」、「因為紅燈都90秒以上，真的太久了」、「太慢會被路怒症的人按喇叭耶」、「不跑快一堆內側的大車往外側靠過來，公車、計程車、路邊停車，你起步慢，對不起，接下來你要體驗非常糟糕的騎車感受，有時候甚至比你騎快還危險」、「紅燈超久，我上班路上有兩顆超過100秒的紅燈，1顆90秒，50秒以上的無數」。交通部也呼籲，請各位駕駛朋友通過路口時緩慢個3秒鐘，遵守交通安全規則，小心駕駛勿急躁，「綠燈行勿搶第一、路口秒數不足勿硬闖」，安全放心的過馬路，就可減少交通意外的風險，而貪快一時，有可能就會後悔一世。（編輯：王柏文）