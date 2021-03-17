女逛好市多「路人驚恐狂盯」！下秒被搭訕 真相萬人跪了
編輯中心/綜合報導
2021-03-17 16:05:51
美式大賣場「好市多」深受國人喜愛，因其價格優惠及品質優良，讓不少顧客都願意一再前往消費。不過，就有一名女網友指出，16日到好市多逛街時，卻有路人一臉驚恐瘋狂盯著她看，隨後對方最終忍不住上前搭訕吐了「一句話」，就讓萬人直喊「太好心了！」
原PO於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上發文，表示16日在好市多逛街時，當天就拿了水餃、肉包、草莓蛋糕、襪子、洗衣精、蝦餃以及其他用品，但她沒想到卻有陌生人與她擦肩而過時，投以驚恐的眼神看她，「迎面與他相遇時，對方帶著驚恐的眼神，以為是包包太亂嚇到人」。然而，對方離開沒多久，便立馬走回來向原PO示意「肉包跟水餃很雷，請三思」，聽到對方的建議，原PO隨即將產品放了回去，她也在文末尷尬笑喊「原本想說沒吃過試試看，聽他講完就默默拿回去放了」。貼文一曝光，至今吸引了超過1.3萬人按讚，不少網友也紛紛直呼「希望我下次逛的時候也可以遇到好心人..」、「他救了妳的胃」、「真是遇到熱心善心人士了，吃到雷品真的很痛苦」、「台灣最美的風景......」、「路人：你大老遠跑來這裡買雷物？（驚爆..」、「看來好心人的建意偶爾要聽一下」、「社會處處有溫情」。但讓人更驚訝的是，原PO一車商品大家都不太推薦，直言「一車雷指標！您太厲害了！肉包凍到乾掉，起士冰到過期，草莓蛋糕吃到分鄰居，襪子兩個禮拜破，水餃跟洗衣精從此以後不會被雷到了」、「看完留言，版大整車都不行⋯⋯」、「這是最新一期雷品總整理發表嗎」、「這一車感覺是雷區」。不過，亦有人抱持不同看法，「我幾乎天天吃肉包，便宜還可以吃」、「肉包我覺得價位上尚可呀！哈哈哈哈哈」、「水餃超便宜阿口味普通而已！吃粗飽可以買」、「水餃不雷啊，我可能太好養。」。（編輯：陳雅雲）