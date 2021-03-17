經營麻辣鍋華寶星夫婦遇死劫 鄰居：運氣真的很不好
記者陳志仁／新北報導
2021-03-17 14:58:16｜2021-03-17 15:07:26
新北市新店區復興里民參加里長劉洪珠舉辦花蓮2日遊的活動，昨（16）日下午回程行經蘇花公路的東澳段時，發生遊覽車撞山壁的死亡車禍，造成6死、11人重傷；其中經營麻辣鍋的華寶星、溫春香夫婦雙雙罹難，也讓鄰居感到惋惜，兒子則難過得不願受訪。
知味觀麻辣鍋店面所在的民權大廈管委會總幹事王鴻誌說，華寶星、溫春香夫婦的感情相當好，同進同出，待人十分的和氣，每次經過都會和大家打招呼，店面的廁所也借他們使用；華寶星夫婦已逐漸將店面交給兒子經營，夫妻經常出遊，這個月初才去台南，15日又帶著老婆參加復興里辦公室舉辦的花蓮遊，豈料卻遇上這起的意外，令人不敢相信。 王鴻誌指出，華寶星、溫春香夫婦的運氣真的很不好，遇到這起的意外，其中受傷的陳○謀還是社區警衛，里長每年都會舉辦社區的旅遊，每次都有百來人參加里長舉辦的活動；知味觀麻辣火鍋已經30多年，全盛時期在公館、新店、新店民權路3家店，近年因為經濟較差，只留下位於新店民權路的店，華寶星夫婦已逐漸將店面交給2個兒子經營。 知味觀麻辣火鍋目前由大兒子管理，因為這起的意外而暫時休息，坐在櫃檯的小兒子神情低落，透露父母經常和里長一同出遊，聽到父母車禍意外的消息，眼淚不停掉落，將準備處理後事，目前不想對外表示意見；知味觀麻辣火鍋在臉書的官網PO文說，「因家中有事，故而店休數日。復興里的里民表示，里長劉洪珠在半個月就跟里民一一詢問，是否要參加花蓮二日遊的行程，但因為他花蓮去過很多次，所以才沒參加，事後回想「好家在」這次沒去；另一位要帶2個孫子的里民也說，要接送孫子上下幼稚園，所以沒參加這次行程，事發後阿姨還特別打電話來關心，好險這次沒參加，「哪知道這次會發生這起的意外！」