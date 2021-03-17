孝順男想接媽一起住！女友嗆「那別娶我」 網一面倒狂勸
編輯中心/綜合報導
2021-03-17 15:03:21
結婚是兩人的終生大事，不僅需要彼此相知相愛，更牽涉到雙方家庭成員的溝通合作，不少人甚至在婚前的討論過程中就喬不攏而撕破臉。就有位男網友透露，自己是在單親家庭長大，從小由媽媽撫養，因此婚後想接媽媽一起住。但女友卻警告他，若這樣「就不要娶我了」，讓他好苦惱。文章引發熱議，許多人都認為孝順不一定要住在同個屋簷下，勸他想清楚。
有位男網友在臉書社團《靠北女友my girl》投稿發文，透露最近在看房，但女友卻警告說「如果結婚後你要接媽媽來一起住的話，就不要娶我了」。原PO不禁大嘆很苦惱，因為「兩位都是我最重要的人」。原PO表示，自己是單親家庭還是低收入戶的那種，但女友從來沒有嫌棄他家境清寒，也是真心相愛的從學生時期就一路陪伴。原PO也解釋，媽媽現在跟大哥住在一起，「不好意思負擔全壓在哥哥身上」，所以想要把媽媽接過來住。最後詢問大家，「有什麼辦法可以說服女友？」不過比起說服女友，網友留言卻幾乎一面倒是想要說服原PO，「可以同社區，租一間套房給媽媽住，這樣也能照顧到」、「如果媽媽很習慣跟哥哥住了，不一定要接到身邊才是孝順」、「給哥哥孝親費即可」、「每月跟大哥一起分擔也是一種方式」、「小夫妻新婚真的不要跟婆婆同住」、「結婚是成人獨立出來成立自己的家庭。且以版主年紀推斷母親目前生活還能自理，尚未真正需要被照顧，此時想同住到底是誰照顧誰呢」、「準備一間房間讓媽媽偶爾來住，每個月匯孝親費過去，有空的時候可以跟哥哥、媽媽一起出去聚聚餐聯絡感情就很好了，其實不一定要住一起」。（編輯：倪浩軒）