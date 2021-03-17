NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

孝順男想接媽一起住！女友嗆「那別娶我」　網一面倒狂勸

編輯中心/綜合報導

2021-03-17 15:03:21

結婚
▲男網友婚後買房想接媽媽一起住，但女友卻警告「那你別娶我」，讓他好苦惱。（示意圖／翻攝Pixabay）
結婚是兩人的終生大事，不僅需要彼此相知相愛，更牽涉到雙方家庭成員的溝通合作，不少人甚至在婚前的討論過程中就喬不攏而撕破臉。就有位男網友透露，自己是在單親家庭長大，從小由媽媽撫養，因此婚後想接媽媽一起住。但女友卻警告他，若這樣「就不要娶我了」，讓他好苦惱。文章引發熱議，許多人都認為孝順不一定要住在同個屋簷下，勸他想清楚。
我是廣告 請繼續往下閱讀
有位男網友在臉書社團《靠北女友my girl》投稿發文，透露最近在看房，但女友卻警告說「如果結婚後你要接媽媽來一起住的話，就不要娶我了」。原PO不禁大嘆很苦惱，因為「兩位都是我最重要的人」。
原PO表示，自己是單親家庭還是低收入戶的那種，但女友從來沒有嫌棄他家境清寒，也是真心相愛的從學生時期就一路陪伴。原PO也解釋，媽媽現在跟大哥住在一起，「不好意思負擔全壓在哥哥身上」，所以想要把媽媽接過來住。最後詢問大家，「有什麼辦法可以說服女友？」
▲男網友婚後想接媽媽一起住，但女友卻不願意，讓他好苦惱。（圖／翻攝自《靠北女友my
▲男網友婚後想接媽媽一起住，但女友卻不願意，讓他好苦惱。（圖／翻攝自《靠北女友my girl》臉書）
不過比起說服女友，網友留言卻幾乎一面倒是想要說服原PO，「可以同社區，租一間套房給媽媽住，這樣也能照顧到」、「如果媽媽很習慣跟哥哥住了，不一定要接到身邊才是孝順」、「給哥哥孝親費即可」、「每月跟大哥一起分擔也是一種方式」、「小夫妻新婚真的不要跟婆婆同住」、「結婚是成人獨立出來成立自己的家庭。且以版主年紀推斷母親目前生活還能自理，尚未真正需要被照顧，此時想同住到底是誰照顧誰呢」、「準備一間房間讓媽媽偶爾來住，每個月匯孝親費過去，有空的時候可以跟哥哥、媽媽一起出去聚聚餐聯絡感情就很好了，其實不一定要住一起」。（編輯：倪浩軒）
關鍵字

NOW民調中心

3月12日，北歐的丹麥、挪威及冰島三國宣布暫緩施打AZ疫苗，後續包括荷蘭、義大利等國家也宣布暫緩施打該疫苗。若指揮中心宣布可免費施打AZ新冠疫苗，您會？

3月12日，北歐的丹麥、挪威及冰島三國宣布暫緩施打AZ疫苗，後續包括荷蘭、義大利等國家也宣布暫緩施打該疫苗。若指揮中心宣布可免費施打AZ新冠疫苗，您會？

繼續作答
因為疫情，台灣邊境管制已經超過1年了，放開帛琉旅遊泡泡，你會想嘗試嗎？

因為疫情，台灣邊境管制已經超過1年了，放開帛琉旅遊泡泡，你會想嘗試嗎？

繼續作答
虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

情侶之間可以互查手機嗎?

可以
不可以
53.33%46.67%
2021-03-17-2021-03-23

丹丹ＶＳ峮峮！在您心中您認為誰的人氣更高？

丹丹
峮峮
0%100%
2021-03-17-2021-03-23

雙帥對決！蔣萬安 VS 吳宜農，您覺得誰最帥？

蔣萬安
吳宜農
68.55%31.45%
2021-03-16-2021-03-22
即時
推薦閱讀