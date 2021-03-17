揪團改名鮭魚！台大妹「爽吃兩桌」金額曝光：店員臉超臭

知名壽司連鎖店推出「愛的迴鮭，尋人啟事」優惠活動，宣布只要姓名中有「鮭魚」兩字即可享免費優惠，消息曝光後掀起一波消費熱潮，許多民眾更陸續前往戶政事務所改名「鮭魚」搶著揪團吃壽司。近日就有女網友在社群論壇《Dcard》分享和朋友們改名後享優惠的經驗，有趣的是旁邊同桌客人也是鮭魚夥伴，兩桌價格曝光後就連店員也算到臉綠。

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該名女網友與其他兩位為了免費活動而改名的朋友到了連鎖壽司店用餐，「感謝『蕭鮭魚』跟『曾極品鮭魚』的努力，我們今天吃得很飽」，同時解釋這兩名超狂友人一早9點就衝到戶政事務所改名為「鮭魚」，接著直衝店內點餐還曬出身分證與吃完的空盤照。

▲原PO友人改名鮭魚後到連鎖壽司店直奔優惠。（圖／翻攝自《Dcard》）

原PO透露，當天兩桌不僅狂點壽司，隔壁桌還點了4碗冰品享用，讓她不禁笑喊「我們近期應該不想再吃到鮭魚了」，仔細一算之後更發現「我在的這桌吃了五千多，另一桌更猛吃了七千多」，兩桌客人竟吃了快13000元的免費壽司。此外，她還分享當天店員結帳收拾的無奈神情「幫我們算盤子的時候看起來臉超臭，畢竟算完還是免費」、「我們最後有乖乖整理盤子再給店員算，真的辛苦了！」。

▲照片可見整桌疊滿的空盤相當驚人。（圖／翻攝自《Dcard》）

這波改名熱潮也掀起網友討論，而兩桌一萬三千元的免費壽司更讓不少民眾紛紛留言驚呼「兩桌吃快13000（元）！真的是要同鮭魚盡吧」、「太賺了吧！好想認識鮭魚本人」、「我覺得我貢獻了1500-2000，快鮭西了」、「所以拿不是鮭魚的壽司也免費嗎！好想認識鮭魚朋友」、「員工這幾天要忙翻了」。（編輯：楊智傑）