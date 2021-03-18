房市／台南北區這里 未婚戶長比例達3成
生活中心/綜合報導
2021-03-18 18:00:00
官方統計顯示，北區元寶里無論「未婚戶長」或「一人一戶」的比例，均是台南市各主要行政區之中最高的里。在地房仲推測，除生活機能完整，住宅大樓以2、3房標準品居多，也有套房物件，加上總價多在千萬內，對小資族群具吸引力。
內政部不動產資訊平台統計去（109）年第四季資料，北區元寶里未婚戶長占全部戶長約28%，一人一戶則占整體戶長數的47%，兩項目均是台南各主要行政區之中，比例最高的里。元寶里是由開元路、北園街、柴頭港溪所圍範圍，屬開元商圈。台南市北區區公所資料顯示，元寶里地形狹長，鄰柴頭港溪，里內大樓林立，大部分為住宅區，另外，公園綠地面積幾乎占全里3分之1，公園內甚至保存了樹齡40多年的桂花群，居住環境舒適；機能則包括賣場、市場、加油站、公有停車場等。信義房屋開元店店長蔡理朱說明，開元商圈以住宅大樓為主力，總戶數約有5、6000戶，但其中，只有2棟社區有4房物件，其餘都以標準品、坪數適中的2、3房為主，另外也有套房。推測因供給的物件類型使然，加上當地完整的生活機能，較能吸引小資族、小家庭，甚至於未婚或一人一戶的住戶；另外，當地鄰近成大，因此也會有家長在區域內購屋給小孩住，日後兼有置產作用。房價相對親民也是另一原因。蔡理朱指出，開元商圈發展早，可興建住宅的素地稀缺，屋齡最新的大樓大約5年左右，其餘不乏20年上下的中古屋，也因此，即使近期台南新屋價格漲勢凌厲，商圈內因新建案少，房價漲勢相對平緩；舉例來說，目前2、3房物件主力總價多落在500至900萬，2棟有4房的社區屋齡分別為10餘年、20餘年，但總價也多在1000萬上下。此外，蔡理朱也觀察到，正因台南其他區域房價漲勢太快、太猛，使開元商圈近期更受到許多買方青睞。即便是收入水平相對高的南科工作族群，也有不少人考量善化、新市的機能有待發展，市區新興重劃區房價又太高，選擇買進開元商圈。