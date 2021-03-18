房市／向多家銀行申請 恐影響房貸條件
生活中心/綜合報導
2021-03-18 08:30:00
許多購屋族為了比較哪一家銀行核貸成數最高、利率最優惠，會向多家銀行申辦貸款，此舉恐影響房貸條件，甚至被拒絕貸款？房市專家指出，「同時」送件3、4間銀行屬常見狀況，一般不至於造成影響，但若「分批」送件，且間隔時間較長，就可能讓銀行質疑申貸人有信用上的疑慮，進而影響貸款條件。
金融聯徵中心曾撰文指出，有當事人向好幾家銀行申辦貸款，最後遭銀行拒絕，理由是「聯徵次數過多」，也就是一定期間內，銀行向聯徵中心查詢當事人信用資料的次數太多。之所以如此，是因銀行重視風險管理，假設接獲貸款申請後到聯徵中心資料庫查詢，發現近期已有多家同業查詢過該當事人資料，可能會懷疑「為什麼要向那麼多家銀行貸款」，甚至「前幾家為什麼查完資料，卻都沒有貸款給當事人」？建議申貸人多利用網路搜尋各家銀行利率、試算方案，而非逕行於短時間內向多家銀行申辦貸款。大家房屋企劃研究室專案副理郎美囡進一步說明，買方簽約購屋後，通常會委由代書，向房仲公司配合的銀行送貸款申請，買方也可能自己向薪轉戶或往來較頻繁的銀行送件，「一次送3、4家都很常見」，部分買方甚至會送4、5家銀行，但一般來說，只要是同時送件，代表有房貸需求，不太會影響房貸條件。唯要注意的是，郎美囡說，若申貸人是分批送件，例如第一批先詢問幾家銀行，覺得條件不滿意，又再送幾家銀行，就可能讓銀行端質疑申貸人恐有信用疑慮，進而影響房貸條件，甚至拒絕貸款。因此，郎美囡建議，買方最好先詢問薪轉戶銀行或與房仲公司有配合方案的銀行，較易拿到優惠的條件。另外，在個人信用狀況不變的情況下，若想讓貸款條件更好，也可以找收入高、穩定的親友作為連帶保證人。信義房屋明誠鼎山店店長孫再生則表示，通常透過房仲公司購屋，都會有配合的房貸方案，條件通常較為優惠，例如目前以信用狀況都正常的首購族群來說，一般都可以貸到7成5至8成，利率約在1.4%上下，若個人條件更佳，有可能再更優惠，並可省去送件多家反而被銀行質疑信用度不佳的疑慮。